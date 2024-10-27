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Швейцарія втрачає лідерство як провідний світовий фінансовий центр

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарія втрачає лідерство як провідний світовий фінансовий центр
Банк Credit Suisse остаточно перестав існувати у 2023 році
фото із відкритих джерел

Зникнення банку Credit Suisse і значний відтік коштів зіграли не на руку фінансовому іміджу Швейцарії

Швейцарія все ще залишається найбільш затребуваною у світі юрисдикцією щодо довірчого управління активами приватних клієнтів з усього світу. Але, як показало останнє дослідження консалтингової компанії Deloitte, її лідерство, особливо в порівнянні з потенціалом Великої Британії та США поступово тане. Сприяв цьому і масовий відтік коштів через кризу навколо банку Credit Suisse, пише Swissinfo.

Згідно з підсумками дослідження, у 2023 році в Швейцарії були розміщені на правах довірчого управління міжнародні активи на загальну суму $2 174 млрд, що відповідає приблизно всіх 21% глобальних транскордонних активів, що у режимі довірчого управління. Проте чотири роки тому, за даними Deloitte, ця частка становила 24%.

Такі глобальні фінансово-банківські центри, як Велика Британія і США, поки мають менші активи (відповідно $2 166 млрд і 2 $109 млрд), але це відставання стало вже зовсім невеликим. За ними йдуть Гонконг ($1004 млрд) і Сінгапур ($730 млрд). 

Тим часом, у період із середини 2022 року по середину 2023 року відтік коштів із банку Credit Suisse досяг загальної суми в $183 млрд. Ситуація стабілізувалася лише у третьому кварталі 2023 року після злиття банків UBS та Credit Suisse. Для клієнтів з Європи та Близького Сходу, вказує Deloitte, Швейцарія, як і раніше, є найкращою юрисдикцією в плані управління капіталом. Крах банку Credit Suisse помітно похитнув стабільність Швейцарії як світового банківського центру.

Як вважає видання, Швейцарія й надалі продовжуватиме отримувати вигоду за рахунок своїх сильних сторін (сучасна інфраструктура, надійний захист прав приватної власності, кваліфікований персонал), тому, як визнає Deloitte, Швейцарія залишається лідером у плані конкурентоспроможності. Однак довгострокові наслідки кризи навколо банку Credit Suisse, а також посилення податкових та нормативних засад банківської діяльності загрожують послабити позиції Швейцарії, і це при тому, що грошей у світі, якими треба якось управляти, менше не стає.

Нагадаємо, Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії продовжує впроваджувати обмеження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на російську агресію проти України. Про відповідне рішення йдеться в пресрелізі Федеральної ради 

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Теги: банк фінансування Сінгапур гроші фінанси Гонконг Швейцарія Велика Британія

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