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Швейцарія активно взялась за облаштування старих бомбосховищ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарія активно взялась за облаштування старих бомбосховищ
У Швейцарії модернізують старі бомбосховища
фото: SDA

Протягом наступних 15 років Швейцарія модернізує приблизно дві сотні старих бомбосховищ та бункерів

Протягом наступних 15 років Швейцарія модернізує приблизно дві сотні старих бомбосховищ та бункерів цивільної оборони. Причина – погіршення загальної ситуації з безпекою у світі. Вартість модернізації даних об'єктів оцінюється приблизно в 220 млн. франків ($254 млн), пише Swissinfo.

«У зв'язку зі зміною в гірший бік загальної ситуації з безпекою у світі існуючі споруди системи цивільної оборони та їх обслуговування знову набувають пріоритетного значення», – йдеться у публікації.  Тому федеральний уряд Швейцарії виніс на обговорення та міжвідомче узгодження пакет поправок до урядової «Постанови про цивільну оборону».

Документ встановлює перелік основних заходів у сфері цивільної оборони. Консультації та громадське обговорення триватимуть до 7 лютого 2025 року. Уряд планує реалізувати в цій галузі велику інвестиційну програму щодо оновлення захисних споруд взагалі та опорних пунктів командно-контрольних органів системи цивільної оборони зокрема.

Починаючи з 2027 року, відповідний щорічний бюджет буде збільшено з нинішніх 9 до 14-15 мільйонів швейцарських франків на рік. Кантони зможуть фінансувати свої витрати за рахунок федеральних доплат, на які цілі буде виділено 880 мільйонів франків ($1,1 млрд).

Раніше Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи Sky Shield («Небесний щит», ESSI) – проєкту, спрямованого на створення єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони по всій Європі.

Створення системи було ініційоване Німеччиною після повномасштабного російського вторгнення в Україну. ESSI розроблена для того, щоб дозволити європейським країнам спільно купувати оборонні системи та спільно проводити навчання з їх використання.

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Теги: бюджет Швейцарія соціум бомбосховища навчання

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