Швейцарія активно взялась за облаштування старих бомбосховищ
Протягом наступних 15 років Швейцарія модернізує приблизно дві сотні старих бомбосховищ та бункерів
Протягом наступних 15 років Швейцарія модернізує приблизно дві сотні старих бомбосховищ та бункерів цивільної оборони. Причина – погіршення загальної ситуації з безпекою у світі. Вартість модернізації даних об'єктів оцінюється приблизно в 220 млн. франків ($254 млн), пише Swissinfo.
«У зв'язку зі зміною в гірший бік загальної ситуації з безпекою у світі існуючі споруди системи цивільної оборони та їх обслуговування знову набувають пріоритетного значення», – йдеться у публікації. Тому федеральний уряд Швейцарії виніс на обговорення та міжвідомче узгодження пакет поправок до урядової «Постанови про цивільну оборону».
Документ встановлює перелік основних заходів у сфері цивільної оборони. Консультації та громадське обговорення триватимуть до 7 лютого 2025 року. Уряд планує реалізувати в цій галузі велику інвестиційну програму щодо оновлення захисних споруд взагалі та опорних пунктів командно-контрольних органів системи цивільної оборони зокрема.
Починаючи з 2027 року, відповідний щорічний бюджет буде збільшено з нинішніх 9 до 14-15 мільйонів швейцарських франків на рік. Кантони зможуть фінансувати свої витрати за рахунок федеральних доплат, на які цілі буде виділено 880 мільйонів франків ($1,1 млрд).
Раніше Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи Sky Shield («Небесний щит», ESSI) – проєкту, спрямованого на створення єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони по всій Європі.
Створення системи було ініційоване Німеччиною після повномасштабного російського вторгнення в Україну. ESSI розроблена для того, щоб дозволити європейським країнам спільно купувати оборонні системи та спільно проводити навчання з їх використання.
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