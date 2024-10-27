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«Ворог наростив зусилля». ЗСУ повідомили деталі щодо втрати Левадного

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ворог наростив зусилля». ЗСУ повідомили деталі щодо втрати Левадного
Речник: Наразі тривають заходи щодо відновлення положення ЗСУ, щоб стабілізувати обстановку
фото з відкритих джерел

Волошин: Наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, знаходяться під контролем Сил оборони

Російська армія захопила селище Левадне та наразі там відбуваються заходи щодо відновлення положення ЗСУ. Про це в етері телемаратону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«На цій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив зусилля, провів перегрупування та здійснив масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх. Тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту. Наразі тривають заходи щодо відновлення нашого положення, щоб стабілізувати там обстановку», – сказав Волошин.

Військовий додав, що Левадне скоріш можна назвати не населеним пунктом, а «простим польовим станом», який знаходився у певній низовині, тому проводити там обороні дії було «трохи складно».

Волошин запевнив, що наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, знаходяться під контролем Сил оборони та триває оборона операція щодо відновлення положення.

Також речник розповів, що, за даними розвідки, наразі наступальних угруповань на півдні не виявлено. Водночас він зазначив, що цілком логічне: противник намагатиметься на власну користь перекроїти лінію бойового зіткнення, щоб підібратися ближче до великих обласних центрів, зокрема – Запоріжжя. Окупанти це роблять, щоб завдавати ударів не тільки по підрозділах ЗСУ, а й задля терору мирного населення – завдавання по людях ударів керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

До слова, противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Також стало відомо, що росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW.

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Теги: Запоріжжя окупанти армія Донеччина транспорт населення втрати ворог росіяни

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