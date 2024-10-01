Кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі

Швейцарія та дві інші країни укладуть угоди щодо змін у кордонах

Кордон в Альпах через танення льодовиків буде змінено

Одночасно трьом країнам Європи доведеться скоригувати свої кордони. Йдеться про Італію, Францію та Швейцарію. Про це пише Blick.

Кордони коригуватимуть у районі швейцарського курорту Церматт, розташованого у кантоні Вале. Пік його популярності припадає на зимовий сезон. Причиною таких змін для країн ЄС є танення льодовиків. У районі Церматта суттєві території визначаються лініями хребтів льодовиків. Оскільки вони тануть, кордони змінюються.

З нагальних змін: Швейцарія має відкоригувати свій кордон з Італією власне у районі Церматт. Тим часом кантон Женева змінить свій кордон із Францією. Причиною цієї зміни є ренатуралізація річок.

Кордон довжиною 103 кілометри між кантоном Женева та Францією проходить по воді близько 50 кілометрів. Коригування спочатку необхідні через ренатурацію річок Германс і Форон.

«Зміни також необхідні між муніципалітетами Перлі-Серту та Бардонне. Причина – прокладання колій для нової транскордонної трамвайної лінії між Перлі-Серту та французьким містом Сен-Жульєн-ан-Женевуа», – пише видання.

Станом на вересень 2024 року французько-швейцарська комісія вже зробила все необхідне для змін. Зокрема, підготували три угоди про демаркацію кордону. «Французько-швейцарська спільна комісія склала три угоди про коригування кордонів у трьох районах Женеви. Міжнародне право передбачає можливість обміну еквівалентними територіями при зміні кордонів», – зазначає Blick.

Швейцарія та Італія погодили угоду про коригування кордону в травні 2023 року відповідно до економічних інтересів обох сторін.

«Оскільки всі випадки передбачають незначні коригування, Федеральна рада Швейцарії може самостійно укладати угоди та схвалила підписання угоди про коригування кордону. Процеси затвердження тривають в Італії та Франції», – повідомляють журналісти

Раніше стало відомо, що Швейцарія адаптувала свій державний кордон з Італією. Також зазначається, що у травні 2023 року спільна італо-швейцарська комісія погодила проєкт, який поважає інтереси обох сторін.