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Зміцнення ППО у Європі: рішення Швейцарії викликало суперечки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зміцнення ППО у Європі: рішення Швейцарії викликало суперечки
Швейцарці думають над зміцненням ППО Європи
фото із відкритих джерел

Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи щодо зміцнення ППО, але це може суперечити її нейтралітету

Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи Sky Shield («Небесний щит», ESSI) – проєкту, спрямованого на створення єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони по всій Європі. Про це пише Reuters із посиланням на швейцарський уряд.

Створення системи було ініційоване Німеччиною після повномасштабного російського вторгнення в Україну. ESSI розроблена для того, щоб дозволити європейським країнам спільно купувати оборонні системи та спільно проводити навчання з їх використання.

Глава Федерального управління з оборонних закупівель Урс Лоер 17 жовтня підписав декларацію про приєднання, що зробило Швейцарію 15 країною-учасницею Sky Shield.

«Своєю участю в ESSI Швейцарія розширює міжнародні можливості для співпраці: ESSI дозволяє краще координувати проєкти із закупівель, навчання та логістичні аспекти в галузі наземної протиповітряної оборони», – заявив уряд у своїй заяві.

У рамках ініціативи основна увага приділяється наземній протиповітряній обороні середньої дальності, хоча співпраця може бути і в галузі протиповітряної оборони ближнього і далекого радіусу дії, заявив уряд.

Проєкт викликав суперечки у Швейцарії: противники рішення влади стверджують, що його участь суперечить швейцарській традиції нейтралітету.

У п'ятницю 18 жовтня уряд заявив, що проєкт сумісний з нейтральним статусом країни, оскільки він не містить жодних зобов'язань, і Швейцарія все одно може вирішити, де брати участь і якою мірою. Швейцарія також зможе припинити свою співпрацю, якщо країна-учасниця Sky Shield буде залучена до війни.

До слова, нещодавно Рада кантонів Швейцарії, яка є верхньою палатою парламенту, відхилила пропозицію Національної ради (нижньої палати) про передачу Україні захисного обладнання, зокрема шоломів та бронежилетів. Як стверджують журналісти, рішення прийняте у контексті давньої політики нейтралітету Швейцарії, яка забороняє пряму або непряму військову допомогу сторонам, що беруть участь у збройних конфліктах.

Нагадаємо, федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії продовжує впроваджувати обмеження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на російську агресію проти України. Підсанкційний список про посилені експортні обмеження розширять 61 компаніями. Близько половини цих організацій розташовані в третіх країнах і пов’язані з російським військовим комплексом. 

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Теги: Швейцарія Європа закон політика системи ППО обмеження

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