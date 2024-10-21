Зміцнення ППО у Європі: рішення Швейцарії викликало суперечки

Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи щодо зміцнення ППО, але це може суперечити її нейтралітету

Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи Sky Shield («Небесний щит», ESSI) – проєкту, спрямованого на створення єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони по всій Європі. Про це пише Reuters із посиланням на швейцарський уряд.

Створення системи було ініційоване Німеччиною після повномасштабного російського вторгнення в Україну. ESSI розроблена для того, щоб дозволити європейським країнам спільно купувати оборонні системи та спільно проводити навчання з їх використання.

Глава Федерального управління з оборонних закупівель Урс Лоер 17 жовтня підписав декларацію про приєднання, що зробило Швейцарію 15 країною-учасницею Sky Shield.

«Своєю участю в ESSI Швейцарія розширює міжнародні можливості для співпраці: ESSI дозволяє краще координувати проєкти із закупівель, навчання та логістичні аспекти в галузі наземної протиповітряної оборони», – заявив уряд у своїй заяві.

У рамках ініціативи основна увага приділяється наземній протиповітряній обороні середньої дальності, хоча співпраця може бути і в галузі протиповітряної оборони ближнього і далекого радіусу дії, заявив уряд.

Проєкт викликав суперечки у Швейцарії: противники рішення влади стверджують, що його участь суперечить швейцарській традиції нейтралітету.

У п'ятницю 18 жовтня уряд заявив, що проєкт сумісний з нейтральним статусом країни, оскільки він не містить жодних зобов'язань, і Швейцарія все одно може вирішити, де брати участь і якою мірою. Швейцарія також зможе припинити свою співпрацю, якщо країна-учасниця Sky Shield буде залучена до війни.

До слова, нещодавно Рада кантонів Швейцарії, яка є верхньою палатою парламенту, відхилила пропозицію Національної ради (нижньої палати) про передачу Україні захисного обладнання, зокрема шоломів та бронежилетів. Як стверджують журналісти, рішення прийняте у контексті давньої політики нейтралітету Швейцарії, яка забороняє пряму або непряму військову допомогу сторонам, що беруть участь у збройних конфліктах.

Нагадаємо, федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії продовжує впроваджувати обмеження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на російську агресію проти України. Підсанкційний список про посилені експортні обмеження розширять 61 компаніями. Близько половини цих організацій розташовані в третіх країнах і пов’язані з російським військовим комплексом.