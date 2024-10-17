Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі

Джо Байден раніше анонсував черговий пакет військової допомоги у розмові із Зеленським

Міністерство оборони США оприлюднило деталі нової безпекової допомоги Україні на суму $425 млн, про яку раніше повідомив президент Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським. Інформацію про деталі пакету розмістило на своєму сайті Міноборони США.

Засоби протиповітряної оборони, ракети повітря-земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя виділяються в рамках президентських розпоряджень (PDA) і передаються Україні для задоволення її термінових потреб. В новому пакеті військової допомоги від США будуть:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

ракети RIM-7 і забезпечення ППО;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

ракети повітря-земля;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати, термічні засоби та навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати спільно з близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново потреби України на полі бою та захистити від російської агресії», – наголосили у Пентагоні.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 млн.

До слова, цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу.

Нагадаємо, Норвегія передає Україні черговий пакет допомоги. Цього разу на суму €6,4 млн. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.