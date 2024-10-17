Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
Україна отримає військову допомогу від США
фото з відкритих джерел

Джо Байден раніше анонсував черговий пакет військової допомоги у розмові із Зеленським 

Міністерство оборони США оприлюднило деталі нової безпекової допомоги Україні на суму $425 млн, про яку раніше повідомив президент Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським. Інформацію про деталі пакету розмістило на своєму сайті Міноборони США.

Засоби протиповітряної оборони, ракети повітря-земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя виділяються в рамках президентських розпоряджень (PDA) і передаються Україні для задоволення її термінових потреб. В новому пакеті військової допомоги від США будуть:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
  • зенітні ракети Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • ракети повітря-земля;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати, термічні засоби та навчальне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати спільно з близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново потреби України на полі бою та захистити від російської агресії», – наголосили у Пентагоні.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 млн.

До слова, цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу. 

Нагадаємо, Норвегія передає Україні черговий пакет допомоги. Цього разу на суму €6,4 млн. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

Читайте також:

Теги: міністр зброя Міноборони земля Норвегія навчання Україна боєприпаси президент Пентагон транспорт повітря війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Литвиненко розповів, що Україна очікує масованих російських ударів
Коли очікувати масованих російських ударів по українській енергетиці: деталі від РНБО
15 жовтня, 14:27
Польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти вступу України в ЄС, якщо не буде вирішено питання Волині
Міністр оборони Польщі знову пригрозив блокувати вступ України до ЄС
4 жовтня, 11:16
Зеленський побажав Рютте успіхів на цій новій посаді
Зеленський привітав Рютте зі вступом на посаду генсека НАТО
1 жовтня, 13:52
Трамп погодився на зустріч
Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні
27 вересня, 01:27
Справи із економікою Німеччини йдуть не надто добре
«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад
26 вересня, 07:56
Герой України розповів, що є чоловіки, які повертаються з-за кордону спеціально для служби
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
25 вересня, 13:01
Наслідки обстрілу Запоріжжі ввечері 24 вересня, 2024 р.
Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції
25 вересня, 08:47
Ярослав Мельник заявив, що сталося повернення територій, які були втрачені з проголошенням незалежності України у 1991 році
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
25 вересня, 07:30
Україна зможе звільнити Крим, якщо матиме перевагу в повітрі
ЗСУ могли б звільнити Крим за два тижні: офіцер назвав умову
22 вересня, 21:12

Політика

ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу
ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
Опозиція Нідерландів закликала припинити членство Угорщини у Шенгені через візи росіянам
Опозиція Нідерландів закликала припинити членство Угорщини у Шенгені через візи росіянам
Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
Американські журналісти дізнались, скільки ударів завдала Україна по території РФ
Американські журналісти дізнались, скільки ударів завдала Україна по території РФ
РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи
РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
15K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
8468
Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна

Новини

Тривога у Києві та ряді регіонів через рух БпЛА
Сьогодні, 01:57
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Вчора, 00:56

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua