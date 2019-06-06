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    Жизнь

    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании

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    Соня Кай - Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Соня Кай

    Соня Кай надеется на скорейшее выздоровление

    28-летняя Соня Кай, так как и ее знаменитая тетя София Ротару, выступает на сцене, записывает песни. На днях во время поездки в Барселону с девушкой произошел несчастный случай.

    Она неудачно упала и сломала обе руки. Естественно, Соня обратилась в местную клинику. Об этом начинающая звезда рассказала в соцсети. При этом Кай выразила надежду на скорейшее выздоровление и на то, что снятия гипса ждать долго не придется. Также Соня поблагодарила своих поклонников и подписчиков за поддержку и добрые слова.

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    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании
    Племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании

    «Если посмотреть на это с философской точки зрения, то возможно, судьба намекает на то, что нужно немного передохнуть? Вы же с командой как пчёлки трудитесь!» – отмечают подписчики в Instagram.

    Напомним, Соня Кай – дочь средней сестры Софии Ротару, Лидии. Мама Сони Кай в молодости тоже занималась музыкой. Сестры Ротару, Лидия и Аурика, в конце 70-х выступали в составе ансамбля «Черемош» при Черновицкой филармонии.

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