Побачення без макіяжу: серед молоді стає популярним новий тренд

Дівчата активно підхоплюють новий тренд у соціальних мережах

Багато дівчат вирішили відмовитись від макіяжу на романтичних побаченнях, і їм це подобається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Серед покоління зумерів все частіше стає популярним відмовлятися від класичних побачень у ресторані, які іноді викликають почуття незручності, на користь більш активного проведення часу: запливи в океані, похід на йогу або скелелазіння. Таким чином, потенційним партнерам вдається краще дізнатися один одного.

Крім того, міленіали та зумери розповідають у соціальних мережах, як перестали фарбуватися на перше побачення та знайшли в цьому плюси. Крім того, що це допомагає заощадити час на зборах, новий тренд може виявитися корисним для тих, хто бореться з перфекціонізмом і прагненням догоджати іншим. Прихід на перше побачення без макіяжу може допомогти відсіяти потенційних залицяльників, які просто не підходять одне одному.

«Якщо людина, з якою ви пішли на побачення, втратила до вас інтерес тому, що на вас не було макіяжу, це корисна інформація», – сказала психологиня і психотерапевтка з питань взаємин Джанін О'Брайєн.

Багато користувачів інтернету з цим згодні: навіщо витрачати свій час і вбиратися заради того, кого ти ледь знаєш? «Не бачу проблеми. Чоловіки ж не фарбуються», – написала одна із дівчат у TikTok.

Люди покоління Z не лише відмовляються від макіяжу – вони, очевидно, також залишають у минулому додатки для знайомств і звертаються до традиційних знайомств, зокрема частіше звертаються до професійних свах. «Сватання ще ніколи не було таким популярним», – сказав Адам Коен-Аслатей, генеральний директор компанії з пошуку партнерів Three Day Rule.

Нагадаємо, у США різко зросла популярність ін'єкційного тестостерону. З його допомогою чоловіки хочуть позбутися втоми, депресії та проблем із сексуальною активністю. Проте експерти побоюються, що ін'єкції препарату з неперевірених джерел можуть завдати шкоди здоров'ю пацієнтів.