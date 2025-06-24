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Астаф’єва різко відповіла хейтерам, які розкритикували її зовнішність у відео зі збором

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Астаф’єва підтримала видавництво «Український пріоритет», яке постраждало від обстрілу РФ
скріншот з відео

Зірка продекламувала вірш у межах благодійного збору коштів на відновлення зруйнованого окупантами видавництва

Українська модель і співачка Даша Астаф’єва емоційно відреагувала на критику її зовнішності, яка з’явилась у коментарях до допису про збір коштів на підтримку зруйнованого російським обстрілом видавництва «Український пріоритет». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram-сторінки underbooks_app та Даші Астаф’євої.

У мережі хейтери залишили коментарі під відео, де Астаф’єва читає вірш Володимира Шовкошитного «1 вересня». Відео було частиною збору коштів на відновлення видавництва «Український пріоритет», яке 14 років видавало книжки про українську історію, культуру й памʼять.

Даша Астаф’єва читає вірш Володимира Шовкошитного «1 вересня»
Даша Астаф’єва читає вірш Володимира Шовкошитного «1 вересня»
скріншот: Instagram-допис underbooks_app

У сторіз у своєму Instagram-акаунті Астаф’єва звернулась до критиків та відповіла на коментарі до допису про збір. «Дуже xy*ovo, що є людішкі, яким так кортить зазначити мій вигляд або наявність чи відсутність чогось у моїй зовнішності під постом, де купа людей намагаються врятувати зруйноване чужою країною», – написала Астаф’єва.

Перед цим у коментарях під відео вона визнала, що ролик «звичайно, не вогонь». Водночас наголосила, що свідомо дозволила собі виглядати заплаканою та ненафарбованою: «Бо знаю інший сенс цього вірша».

Астаф’єва відповіла критикам після посту про збір на видавництво
Астаф’єва відповіла критикам після посту про збір на видавництво
скріншот: сторіс в Instagram-акаунті Даші Астаф’євої

Раніше «Главком» повідомляв, що Даша Астаф’єва зізналася, що вважала себе некрасивою через партнерів, які звинувачували її в тому, що вона в житті «не така як на екрані». 

До слова, Астаф'єва розповіла, що опинилася у «чорному списку» у деяких зі своїх зіркових колег.

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Теги: модель співачка соцмережі

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