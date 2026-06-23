Короткі привітання з Івана Купала 2026: 30 гарних SMS, які легко надіслати рідним

Лаконічні, щирі та теплі побажання зі святом Івана Купала для SMS, Viber, Telegram і соціальних мереж

Свято Івана Купала – одне з найдавніших і найколоритніших літніх свят, оповите легендами та народними традиціями. У 2026 році його відзначають у ніч проти 24 червня.

Купальська ніч символізує очищення, оновлення та єднання з природою, а її незмінними атрибутами залишаються багаття, вінки, купання у водоймах і легенда про чарівну квітку папороті.

Якщо хочете привітати рідних, друзів чи колег красивими словами, «Главком» зібрав добірку найкращих коротких SMS-привітань, щирих побажань і листівок, які легко надіслати у Viber, Telegram або SMS.

Привітання з Івана Купала своїми словами

Від щирого серця вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей особливий день подарує душевний спокій, сімейний затишок, міцне здоров'я та багато світлих моментів. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, а всі добрі мрії неодмінно здійснювалися.

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай у житті буде більше щасливих зустрічей, добрих людей, щирих усмішок і приємних несподіванок. Бажаю, щоб у серці завжди жили любов, надія та віра в краще.

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У це прекрасне літнє свято бажаю тепла, миру, достатку та родинного щастя. Нехай доля буде щедрою на добрі події, а кожен новий день дарує приводи для радості.

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Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб чарівність цього дня принесла у ваше життя багато радості, здоров'я та любові. Нехай вогнище зігріває ваші серця, а купальська ніч дарує натхнення і щастя. На Івана Купала бажаю цвіт папороті знайти та щастя віднайти.

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували вас кожного дня. На Івана Купала хочуть всі у ліс піти та цвіт папороті знайти, як не знайдеш то не злися.

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров’я та радість супроводжували тебе кожного дня.

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Вітаю з Івана Купала! Нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світло, а магічна ніч подарує спокій і гармонію. Зичу вам здоров'я, радості та любові. Рідних та близьких, щоб всі біди оминали.

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Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть вашими вірними супутниками, а всі ваші мрії здійсняться!

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей день принесе вам радість, гармонію та благополуччя. Бажаю, щоб усі ваші бажання збулися, а вогнище Івана Купала зігрівало серце і душу!

Короткі привітання з Івана Купала

Зі святом Івана Купала! Нехай купальський вогонь спалить усі негаразди, а вода подарує здоров'я, щастя та душевний спокій.

Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю світлих думок, міцного здоров'я, щирого кохання та здійснення найзаповітніших мрій.

Нехай це чарівне свято принесе у ваш дім добробут, тепло, гармонію та радість. Щасливого Івана Купала!

Бажаю, щоб купальська ніч подарувала нові надії, натхнення та віру в дива. Зі святом!

Нехай життя буде яскравим, як купальське багаття, а щастя – чистим, як ранкова роса. Зі святом Івана Купала!

Красиві побажання для Viber і Telegram

✨ Зі святом Івана Купала! Нехай купальський вогонь зігріє серце, вода подарує здоров'я, а доля відкриє шлях до щастя. Гарного свята! 🌿

🌼 Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю миру, любові, добробуту, міцного здоров'я та здійснення всіх добрих мрій. 💙💛

🔥 Нехай купальська ніч принесе диво, нові сили та щасливі зміни. Зі святом Івана Купала!

🌿 Бажаю світлого настрою, родинного затишку, взаєморозуміння та гармонії. Нехай літо буде щедрим на щасливі події!

💚 Щасливого Івана Купала! Нехай кожен день буде наповнений теплом, добром, усмішками та любов'ю.

Жартівливі привітання з Івана Купала

Зі святом Івана Купала! Бажаю знайти не лише міфічну квітку папороті, а й гаманець без порожніх кишень, холодильник без порожніх полиць і відпустку без зайвих турбот!

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Нехай купальське багаття спалить усі проблеми, вода змиє втому, а настрій буде таким яскравим, що навіть сонце захоче взяти з тебе приклад!

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Бажаю, щоб вінок плив тільки до щастя, погода не зіпсувала свято, шашлик не підгорів, а відпочинок запам'ятався лише приємними моментами. Гарного Івана Купала!

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Нехай цього літа збуваються мрії швидше, ніж комарі знаходять свою «жертву», а удача буде поруч так само впевнено, як друзі біля святкового багаття!

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Бажаю, щоб купальська ніч подарувала не лише гарний настрій, а й море позитиву, веселих пригод і яскравих спогадів на весь рік!

Короткі SMS-привітання з Івана Купала

Зі святом Івана Купала! Нехай щастя, здоров'я й любов завжди крокують поруч із вами! Вітаю з Івана Купала! Бажаю миру, тепла, гармонії та здійснення всіх мрій. Нехай купальський вогонь очистить душу, а вода подарує сили та здоров'я. Зі святом! Щасливого Івана Купала! Нехай доля щедро обдаровує вас добром і радістю. Бажаю сонячного настрою, міцного здоров'я та безмежного щастя. Зі святом! Нехай купальська ніч принесе диво, а кожен новий день – нові можливості. Вітаю зі святом! Нехай життя буде світлим, як літнє сонце, і щасливим, як дитяча усмішка. Бажаю, щоб у серці завжди квітнули любов, добро та надія. Зі святом Івана Купала! Нехай усі негаразди залишаться позаду, а попереду буде лише щастя. Гарного свята! Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир, добробут і родинне тепло. Нехай купальська роса принесе здоров'я, а літній вітер – щасливі зміни. Вітаю! Бажаю яскравого літа, гарного настрою та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай доля дарує лише добрі новини, приємні зустрічі та щасливі миті. Зі святом! Щиро вітаю з Івана Купала! Бажаю любові, достатку та душевної гармонії. Нехай це свято наповнить серце теплом, вірою та світлими надіями. Бажаю, щоб життя було таким же яскравим, як купальське багаття. Зі святом! З Івана Купала! Нехай щастя приходить у ваш дім щодня. Миру, добра, міцного здоров'я та благополуччя! Гарного свята Івана Купала! Нехай кожен день дарує привід усміхатися. Щасливого свята! Бажаю теплих обіймів, щирих людей і світлих думок. Зі святом! Нехай удача буде вашим постійним супутником. Зі святом Івана Купала! Вітаю! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для дива. Хай купальська ніч подарує натхнення, а ранок – нові сили для звершень. Нехай кожна мить буде наповнена любов'ю, радістю та щастям. Зі святом! Зі святом Івана Купала! Бажаю родинного затишку, добробуту й мирного неба. Нехай доля буде щедрою на щасливі зустрічі та приємні сюрпризи. Бажаю світла в душі, гармонії в серці та тепла в оселі. Зі святом! Нехай купальське свято принесе лише добрі новини та щасливі події. Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб мрії легко ставали реальністю. Щасливого свята! Нехай здоров'я, любов і достаток ніколи не залишають ваш дім.

Привітання з днем Івана Купала у віршах

Івана Купала, свято чудове,

Вогнище палке, таємниче, казкове.

Хай щастя та радість вас обіймають,

І мрії всі ваші враз оживають.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.

***

Ніч Купала – час чарівний,

Хай він буде вам щасливий.

Здоров'я, кохання, удачі,

Нехай все буде у вашій владі!

***

Вітаю зі святом Івана Купала,

Нехай буде доля щаслива й ясна.

Бажаю здоров'я, любові, тепла,

Щоб в житті вашому радість жила.

***

Зі святом Купала, магічна пора,

Нехай буде доля світла, ясна.

Здоров'я міцного і щастя без краю,

І радості в кожній миті бажаю.

Листівки на Івана Купала

Вітальні листівки зі святом Івана Купала зображення: glavcom.ua

Що рекомендовано зробити цього дня

Наші предки вважали Івана Купала одним із найкращих днів літа для відпочинку на природі та єднання з близькими.

Традиційно цього дня радили: