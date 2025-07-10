Нова тенденція у США: чоловіки масово колють собі тестостерон

Американські чоловіки намагаються додати собі тестостерону, проте це не настільки безпечно, як здається на перший погляд

У США різко зросла популярність ін'єкційного тестостерону. З його допомогою чоловіки хочуть позбутися втоми, депресії та проблем із сексуальною активністю. Проте експерти побоюються, що ін'єкції препарату з неперевірених джерел можуть завдати шкоди здоров'ю пацієнтів. Про це пише «Главком» із посиланням на Economist.

Саму послугу із замісної терапії тестостероном (TRT) надають у клініці Gameday Men's Health, яка має близько 400 філій по всій країні.

Economist зазначає, що подібне зростання відображає тренд в американській медицині. У 2019-2024 роках кількість призначень тестостерону зросла з 7,3 млн. до 11 млн. грн. У Техасі, який став справжнім центром TRT, за останній квартал минулого року було виписано більше рецептів для препарату, ніж за весь 2021 рік. Хоча рівень цього гормону природно знижується з віком, і найчастіше до TRT вдаються чоловіки середнього віку, зараз терапію також активно проходять і чоловіки молодше 35 років, і їх кількість швидко зростає.

Видання пише, що як у випадку з багатьма трендами у сфері здорового способу життя, різка популярність тестостерону прагне вирішити реальну медичну проблему. Дослідження показують, що у сучасних чоловіків у середньому рівень цього гормону нижчий, ніж у їхніх однолітків десятиліття тому – через вищі показники ожиріння, діабету, вживання опіоїдів і впливу токсинів з навколишнього середовища. Це призводить до того, що чоловіки почуваються гірше, ніж могли б.

За словами доктора Мохіта Кхери з Медичного коледжу Бейлора в Г'юстоні, 92% чоловіків з низьким тестостероном страждають на депресію, і просте дослідження крові може виявити причину цього і значно покращити їхнє життя.

Ін'єкції тестостероном можуть істотно поліпшити настрій, сон, лібідо і знизити жирову масу тіла пацієнтів.

Однак найзатятіші прихильники TRT – далеко не лікарі. Economist наводить приклад Джо Рогана, який почав терапію в 40 років і тепер активно розповідає про неї в своєму подкасті як про спосіб «відчути себе молодшим». Крім того, актор і ведучий подкасту Дакс Шепард каже, що «потужні ін'єкції тестостерону» допомогли йому набрати 11 кг м'язів.

«Все життя я був середнім хлопчиком, а тепер я великий хлопчик, і мені це подобається», – заявив він.

Крім того, тестостерон собі колють прямо на камеру бодібілдери та фітнес-блогери, що викладають відео в TikTok і переконують своїх передплатників, що їм слід наслідувати їхній приклад, навіть якщо лікарі проти. І, нарешті, у рамках «боротьби з віком» TRT став проходити навіть міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Кеннеді.

Медики занепокоєні

Однак зростаюча популярність терапії викликає дедалі більше занепокоєння з боку медиків. За даними Американської урологічної асоціації, 25% пацієнтів, які проходили TRT минулого року, зробили це без попередньої перевірки цього гормону. З тих, кому все ж таки призначили тестостерон, у третини не було недостатнього рівня гормону. Лікар Аканкша Мехта з Університету Еморі стверджує, що відмовляє майже половині чоловіків, які звертаються до неї за терапією. У той же час клініка Gameday лікує практично всіх, і в разі нестачі тестостерону або наявності симптомів на кшталт депресії та низької сексуальної активності, першу дозу гормону там можна отримати вже протягом години.

Зазначимо, що порівняно з іншими препаратами тестостерон порівняно безпечний, якщо не приймати його у надто великих дозах. Велике клінічне дослідження 2023 показало, що прийом гормону не підвищує ризик раку простати або інфаркту, як вважалося раніше. Однак препарат може викликати безплідність, якщо разом із ним не приймати інших гормонів.

Economist зазначає, що лікарі нерідко стикаються з молодими чоловіками, які мають рівень тестостерону зашкалює, але які при цьому не знали, що завдяки прийому гормону стали безплідними.

Крім того, не всі клініки та онлайн-ретейлери, які продають тестостерон, відповідають медичним стандартам. У деяких із них потрібно кілька аналізів крові, в інших – ні. Наприклад, у Gameday стверджують, що їхня мета – оптимізувати самопочуття чоловіків, і що навіть лікування буде корисним навіть пацієнтам з нормальним рівнем гормону. Крім того, багато клінік отримують тестостерон не від фармацевтичних компаній, а від компаунд-аптек – дрібних установ, які самі виготовляють препарати за індивідуальними рецептами. забруднення та неправильного дозування.

Нагадаємо, британські вчені наблизилися до масового виробництва штучної крові. Дослідники з Лондонського університету імені королеви Марії зробили значний прорив у технології створення штучної крові. Наукова група виявила ключову роль сигнального білка хемокіну CXCL12 у формуванні еритроцитів – основних клітин крові, які відповідають за транспорт кисню.