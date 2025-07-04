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Самотність визнана серйозною загрозою здоров'ю. ВООЗ назвала промовисті дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Самотність визнана серйозною загрозою здоров'ю. ВООЗ назвала промовисті дані
Самотність визнана серйозною загрозою громадському здоров'ю
фото із відкритих джерел

Особливо гостро проблема самотності проявляється серед підлітків

Комісія із соціальних зв'язків Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала глобальний звіт, в якому самотність визнана серйозною загрозою громадському здоров'ю. За оцінками організації, щогодини у світі вмирають близько 100 осіб від причин, пов'язаних із самотністю. На рік це становить понад 871 тис. смертей. Про це пише «Главком» посилаючись на звіт.

З самотністю можуть зіткнутися люди будь-якого віку, найбільш уразливими залишаються підлітки, молоді люди та жителі країн із низьким та середнім рівнем доходу. За даними звіту, від 17% до 21% молодих людей віком від 13 до 29 років регулярно відчувають почуття самотності. Особливо гостро ця проблема проявляється серед підлітків. У країнах із низьким рівнем доходу рівень самотності сягає 24% – це майже вдвічі вище, ніж у країнах із високим доходом, де самотніми вважають близько 11% опитаних.

«У наші часи, попри безмежні можливості для спілкування, дедалі більше людей стикаються з ізоляцією та самотністю. Самотність та соціальна ізоляція згубні для людини, сім'ї та суспільства і в разі нашої бездіяльності й надалі приноситимуть суспільству мільярдні збитки, збільшуючи витрати на охорону здоров'я, освіту та зайнятість», – наголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Зазначається, що міцні соціальні зв'язки позитивно впливають на здоров'я людини на всіх етапах життя. Вони сприяють зниженню запальних процесів в організмі, зменшують ризик серйозних захворювань, підтримують психічний добробут та знижують ймовірність передчасної смерті.

Водночас самотність та ізоляція пов'язані зі зростанням ризику інсульту, серцево-судинних захворювань, діабету, когнітивних порушень та передчасної смерті. Ці стани погіршують психоемоційний стан та вдвічі збільшують ймовірність розвитку депресії. Також вони можуть сприяти тривожним розладам, і навіть суїцидальним думкам.

Нагадаємо, більшість людей не можуть створити родину своєї мрії. Небажані вагітності та невиконане бажання мати дітей поширені у всьому світі, а багато людей не мають вільного вибору у питаннях планування сім'ї. Такі висновки містяться у щорічній доповіді Фонду ООН у галузі народонаселення (United Nations Population Fund (UNFPA).

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Теги: психологія соціум ООН

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