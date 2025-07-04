Самотність визнана серйозною загрозою здоров'ю. ВООЗ назвала промовисті дані

Особливо гостро проблема самотності проявляється серед підлітків

Комісія із соціальних зв'язків Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала глобальний звіт, в якому самотність визнана серйозною загрозою громадському здоров'ю. За оцінками організації, щогодини у світі вмирають близько 100 осіб від причин, пов'язаних із самотністю. На рік це становить понад 871 тис. смертей. Про це пише «Главком» посилаючись на звіт.

З самотністю можуть зіткнутися люди будь-якого віку, найбільш уразливими залишаються підлітки, молоді люди та жителі країн із низьким та середнім рівнем доходу. За даними звіту, від 17% до 21% молодих людей віком від 13 до 29 років регулярно відчувають почуття самотності. Особливо гостро ця проблема проявляється серед підлітків. У країнах із низьким рівнем доходу рівень самотності сягає 24% – це майже вдвічі вище, ніж у країнах із високим доходом, де самотніми вважають близько 11% опитаних.

«У наші часи, попри безмежні можливості для спілкування, дедалі більше людей стикаються з ізоляцією та самотністю. Самотність та соціальна ізоляція згубні для людини, сім'ї та суспільства і в разі нашої бездіяльності й надалі приноситимуть суспільству мільярдні збитки, збільшуючи витрати на охорону здоров'я, освіту та зайнятість», – наголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Зазначається, що міцні соціальні зв'язки позитивно впливають на здоров'я людини на всіх етапах життя. Вони сприяють зниженню запальних процесів в організмі, зменшують ризик серйозних захворювань, підтримують психічний добробут та знижують ймовірність передчасної смерті.

Водночас самотність та ізоляція пов'язані зі зростанням ризику інсульту, серцево-судинних захворювань, діабету, когнітивних порушень та передчасної смерті. Ці стани погіршують психоемоційний стан та вдвічі збільшують ймовірність розвитку депресії. Також вони можуть сприяти тривожним розладам, і навіть суїцидальним думкам.

Нагадаємо, більшість людей не можуть створити родину своєї мрії. Небажані вагітності та невиконане бажання мати дітей поширені у всьому світі, а багато людей не мають вільного вибору у питаннях планування сім'ї. Такі висновки містяться у щорічній доповіді Фонду ООН у галузі народонаселення (United Nations Population Fund (UNFPA).