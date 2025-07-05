Платформа зареєстрована у Великій Британії компанія, позиціонує себе як ісламське рішення для чоловіків

У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств NikkahGram: Звинувачення в мізогінії, пропаганді насильства та шахрайстві

У Великій Британії викрито мусульманський сайт знайомств NikkahGram, який дозволяє чоловікам шукати незайманих наречених та брати собі кількох дружин. Діяльність цього ресурсу викликала хвилю обурення та звинувачень у мізогінії, пропаганді екстремізму та навіть шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

NikkahGram, зареєстрована у Великій Британії компанія, позиціонує себе як ісламське рішення для чоловіків, які шукають «сором’язливу, недоторкану дружину» або бажають взяти другу, третю чи четверту дружину.

Сайт рекламує жінок-незайманих до 35 років як «ідеальних перших дружин». Тих, хто старший за віком або має «сексуальне минуле», порівнюють з «низькоякісними продуктами», стверджуючи, що їхня «єдина надія» – спільно мати чоловіка.

На сторінках NikkahGram у соціальних мережах виявлено відео, які, за даними The Telegraph, пропагують домашнє насильство, стверджуючи, що секс з недівами може спричинити рак, та заявляють про «інтелектуальну недосконалість» жінок. Зокрема, у відео за участю шейха Ассіма Аль-Хакіма обговорюється «символічне» побиття дружини у випадку її непокори, а Хосін Бейдс, мусульманський фітнес-інфлюенсер, поширює непідтверджені медичними доказами твердження про зв'язок між сексом з «не-цнотами» та раком.

NikkahGram серед своїх співробітників згадує Асіфа Мунафа, колишнього медика Національної служби охорони здоров'я, якого було відсторонено від роботи за антисемітизм, зокрема заперечення Голокосту. До контакту виданням сайт називав його «асоційованим кваліфікованим лікарем». Тепер він вказаний як «асоційований коуч». Його пропозиція «коучінгового дзвінка з питань ментального багатства» вартістю 99 фунтів стерлінгів, під час якого він пропонував свою «медичну експертизу», наразі не працює.

Закон про медицину 1983 року зазначає, що лікарі, відсторонені від роботи, «вважаються незареєстрованими», а будь-хто, хто «умисно та неправдиво видає» себе за зареєстрованого лікаря, може вчиняти кримінальний злочин. Мунаф заперечує, що його участь у NikkahGram або будь-якій іншій медичній діяльності є правопорушенням.

Роберт Дженрік, тіньовий міністр юстиції, назвав сайт «мерзенним» та таким, що «пропагує домашнє насильство», наголошуючи на провалі імміграційної та інтеграційної політики. Баронеса Гохір, виконавча директорка Мусульманської жіночої мережі Великої Британії, назвала ці викриття «глибоко тривожними» і заявила, що сайт пропагує екстремістську ідеологію, яка не відображає цінності британських мусульманських громад. Вона додала, що те, що вони подають як «сімейні цінності», — це «ледь завуальована мізогінія».

Наз Шах, колишня тіньова міністрка у справах жінок та рівності, заявила, що повідомлення та бізнес-практика NikkahGram є «відверто мерзенними та глибоко тривожними», а поділ жінок на «цнотливих» та «нецнотливих» – «дегуманізацією».

Нагадаємо, хоча Google Pixel вважається одним з найкращих Android-флагманів, його «свобода» та можливість встановлення альтернативних операційних систем зробили його неочікуваним фаворитом серед представників організованої злочинності. Про це заявили каталонські чиновники з боротьби з наркотиками для Mossos d'Esquadra (каталонської поліції) та експерти з кібербезпеки, повідомляє «Главком» з посиланням на DiariAra.

Основна причина популярності Pixel серед злочинних угруповань полягає в тому, що ці телефони дозволяють користувачам «вільно встановлювати будь-яку операційну систему», – пояснює Рене Серраль, експерт з кібербезпеки.