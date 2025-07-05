Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств
Платформа зареєстрована у Великій Британії компанія, позиціонує себе як ісламське рішення для чоловіків
фото з відкритих джерел

У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств NikkahGram: Звинувачення в мізогінії, пропаганді насильства та шахрайстві

У Великій Британії викрито мусульманський сайт знайомств NikkahGram, який дозволяє чоловікам шукати незайманих наречених та брати собі кількох дружин. Діяльність цього ресурсу викликала хвилю обурення та звинувачень у мізогінії, пропаганді екстремізму та навіть шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

NikkahGram, зареєстрована у Великій Британії компанія, позиціонує себе як ісламське рішення для чоловіків, які шукають «сором’язливу, недоторкану дружину» або бажають взяти другу, третю чи четверту дружину.

Сайт рекламує жінок-незайманих до 35 років як «ідеальних перших дружин». Тих, хто старший за віком або має «сексуальне минуле», порівнюють з «низькоякісними продуктами», стверджуючи, що їхня «єдина надія» – спільно мати чоловіка.

На сторінках NikkahGram у соціальних мережах виявлено відео, які, за даними The Telegraph, пропагують домашнє насильство, стверджуючи, що секс з недівами може спричинити рак, та заявляють про «інтелектуальну недосконалість» жінок. Зокрема, у відео за участю шейха Ассіма Аль-Хакіма обговорюється «символічне» побиття дружини у випадку її непокори, а Хосін Бейдс, мусульманський фітнес-інфлюенсер, поширює непідтверджені медичними доказами твердження про зв'язок між сексом з «не-цнотами» та раком.

NikkahGram серед своїх співробітників згадує Асіфа Мунафа, колишнього медика Національної служби охорони здоров'я, якого було відсторонено від роботи за антисемітизм, зокрема заперечення Голокосту. До контакту виданням сайт називав його «асоційованим кваліфікованим лікарем». Тепер він вказаний як «асоційований коуч». Його пропозиція «коучінгового дзвінка з питань ментального багатства» вартістю 99 фунтів стерлінгів, під час якого він пропонував свою «медичну експертизу», наразі не працює.

Закон про медицину 1983 року зазначає, що лікарі, відсторонені від роботи, «вважаються незареєстрованими», а будь-хто, хто «умисно та неправдиво видає» себе за зареєстрованого лікаря, може вчиняти кримінальний злочин. Мунаф заперечує, що його участь у NikkahGram або будь-якій іншій медичній діяльності є правопорушенням.

Роберт Дженрік, тіньовий міністр юстиції, назвав сайт «мерзенним» та таким, що «пропагує домашнє насильство», наголошуючи на провалі імміграційної та інтеграційної політики. Баронеса Гохір, виконавча директорка Мусульманської жіночої мережі Великої Британії, назвала ці викриття «глибоко тривожними» і заявила, що сайт пропагує екстремістську ідеологію, яка не відображає цінності британських мусульманських громад. Вона додала, що те, що вони подають як «сімейні цінності», — це «ледь завуальована мізогінія».

Наз Шах, колишня тіньова міністрка у справах жінок та рівності, заявила, що повідомлення та бізнес-практика NikkahGram є «відверто мерзенними та глибоко тривожними», а поділ жінок на «цнотливих» та «нецнотливих» – «дегуманізацією».

Нагадаємо, хоча Google Pixel вважається одним з найкращих Android-флагманів, його «свобода» та можливість встановлення альтернативних операційних систем зробили його неочікуваним фаворитом серед представників організованої злочинності. Про це заявили каталонські чиновники з боротьби з наркотиками для Mossos d'Esquadra (каталонської поліції) та експерти з кібербезпеки, повідомляє «Главком» з посиланням на DiariAra.

Основна причина популярності Pixel серед злочинних угруповань полягає в тому, що ці телефони дозволяють користувачам «вільно встановлювати будь-яку операційну систему», – пояснює Рене Серраль, експерт з кібербезпеки.

Читайте також:

Теги: Велика Британія інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аби позбавитися негативних згадок в мережі щодо себе, корупціонери використовують «новітні» методи
Цензура нового покоління. Зашкварені фігуранти розслідувань беруть у заручники... журналістів Свобода слова
Вчора, 15:25
Люсі Летбі, яку визнали винною у вбивстві немовлят
Британська медсестра-вбивця: арештовано екскерівників лікарні, де вона працювала
2 липня, 05:46
Гольф є давньою пристрастю Трампа
Трамп огляне свої гольф-поля у Шотландії і може зустрітись з королем Британії – Daily Mail
30 червня, 11:57
Дві третини британців кажуть, що їхні доходи не встигають за інфляцією
У Британії рекордна кількість людей опинилася на межі бідності
26 червня, 14:28
Востаннє вебсайт gov.uk кардинально змінювався у 2012 році
Понад $700 тис. за одну крапку? Оновлення урядового сайту Британії спричинило скандал
23 червня, 19:10
Зеленський: Ми будемо вести переговори щодо нових та потужних кроків, щоб посилити тиск на Росію у цій війні та покласти край ударам
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку
23 червня, 16:42
Останні британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів РФ
Британія оголосила нові санкції проти РФ
17 червня, 15:14
У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему»
ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
10 червня, 14:30
100-річні близнюки з Британії розкрили секрет свого довголіття
100-річні близнюки з Британії розкрили секрет свого довголіття
8 червня, 03:00

Телеком

У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств
У Великій Британії викрито «халяльний» сайт знайомств
Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
У «Дії» з'являться окремі послуги для ветеранів війни
У «Дії» з'являться окремі послуги для ветеранів війни
YouTube заблокував в Україні канал нардепа-втікача Дмитрука
YouTube заблокував в Україні канал нардепа-втікача Дмитрука
У «Резерв+» почалося бета-тестування оплати штрафів
У «Резерв+» почалося бета-тестування оплати штрафів
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Федоров повідомив деталі
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Федоров повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
62K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
40K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
13K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
12K
Абсолютна самотність Зеленського

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua