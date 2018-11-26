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    Жизнь

    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей

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    Принц Гарри - Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Принц Гарри

    Кейт Миддлтон и принц Уильям живут в гораздо более комфортных условиях

    В новый дом, в котором герцог и герцогиня Сассекские поселятся уже совсем скоро, переедет и мама Меган Маркл, 62-летняя Дория Рагланд. Об этом сообщает Daily Mail.

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    Меган Маркл с мамой Дорией Рагланд

    Дория недавно перебралась из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы быть поближе к дочери, которая сейчас ждет первого ребенка. Когда же малыш появится на свет, Рагланд и вовсе переедет к Меган: чтобы помогать ей и Гарри ухаживать за новорожденным — на этом настаивают сами будущие родители.

    Впрочем, тесно семье не будет: в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре целых 10 спален, и места хватит для всех. Для сравнения: в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, где сейчас живут Меган и Гарри, всего две спальни.

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    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей
    Почему принц Гарри теперь будет жить с тещей

    Малое количество места — одна из причин, по которой супруги решили переехать в новый дом. Тем более что скоро в семье появится ребенок.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые воспитывают троих детей, живут в гораздо более комфортных условиях: их особняк насчитывает 22 комнаты. Кстати, говорят, что свою роль в переезде в Виндзор сыграли и разногласия Гарри со старшим братом.

     

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