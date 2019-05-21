Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган встретила Гарри, с которым ее познакомили уже другие общие знакомые

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри, которые на днях отметили годовщину свадьбы, никогда не скрывали историю своего знакомства. В интервью они неоднократно рассказывали, что встретились на свидании вслепую, которое было подстроено их общими друзьями, сообщает The Sun.

Недавно же приятельница герцогини Сассекской, телеведущая Лиззи Канди рассказала журналистам, что на самом деле Меган искала себе подходящую партию задолго до знакомства с Гарри и просила подруг помочь ей в этих поисках. Дело было так: Канди и Маркл познакомились в 2013 году - тогда телеведущая сопровождала актрису на благотворительном обеде. Лиззи и Меган быстро сблизились и создали девичий чат с другими общими приятельницами - в нем-то Маркл и обратилась с просьбой устроить ее личную жизнь.

«У нас был чат для девочек. В нем Мег как-то спросила: «Вы знаете каких-нибудь известных парней? Я не замужем и неравнодушна к англичанам». Мы пообещали Меган помочь ей в поисках. Я помню, она много расспрашивала о моих знакомых. Она была очень заинтересована и задавала много вопросов. Меган была очень веселая и милая, она мне всегда нравилась», - рассказала Канди.