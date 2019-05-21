  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем

    • Розсилка
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем

    Меган встретила Гарри, с которым ее познакомили уже другие общие знакомые

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри, которые на днях отметили годовщину свадьбы, никогда не скрывали историю своего знакомства. В интервью они неоднократно рассказывали, что встретились на свидании вслепую, которое было подстроено их общими друзьями, сообщает The Sun.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем
    Подруга Меган Маркл призналась, что три года назад герцогиня просила познакомить ее с известным британцем

    Недавно же приятельница герцогини Сассекской, телеведущая Лиззи Канди рассказала журналистам, что на самом деле Меган искала себе подходящую партию задолго до знакомства с Гарри и просила подруг помочь ей в этих поисках. Дело было так: Канди и Маркл познакомились в 2013 году - тогда телеведущая сопровождала актрису на благотворительном обеде. Лиззи и Меган быстро сблизились и создали девичий чат с другими общими приятельницами - в нем-то Маркл и обратилась с просьбой устроить ее личную жизнь.

    «У нас был чат для девочек. В нем Мег как-то спросила: «Вы знаете каких-нибудь известных парней? Я не замужем и неравнодушна к англичанам». Мы пообещали Меган помочь ей в поисках. Я помню, она много расспрашивала о моих знакомых. Она была очень заинтересована и задавала много вопросов. Меган была очень веселая и милая, она мне всегда нравилась», - рассказала Канди.

     Читайте также: В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ