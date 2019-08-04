Тренды лета по версии Instagram: ракушки, леопард и ностальгия по 90-м



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/donni

Несмотря на то, что до конца лета остался еще целый месяц – Instagram уже переполнен миллионами фотографий, сделанных у моря, во время путешествий и отдыха. Заодно по ним можно сделать вывод и о самых горячих трендах сезона

В прошлом году хитом стали солнцезащитные очки в виде сердца и шорты-велосипедки, а этим летом свои «лайки» собирают украшения из ракушек, шелковые юбки с леопардовым принтом и много всего другого.

instagram.com/monikh

Ностальгия продолжает определять модную повестку дня. На этот раз из воспоминаний детства были возвращены браслеты на ногу, которые были очень популярны в 90-х и первой половине нулевых.

instagram.com/leopardmidiskirt

Леопардовый принт уже давно попал в разряд классики, но этим летом он был заметен буквально повсюду. Катализатором стала шелковая леопардовая юбка, у которой даже появился свой Instagram-аккаунт.

instagram.com/karenbritchick

Instagram-аудитория живо откликнулась на тренд Tie-Dye, который стал одним из ключевых в сезоне весна-лето 2019. Причем, народные умельцы нередко сами делали вещи с этим эффектом, вываривая их на собственных кухнях.

instagram.com/newone

Браслеты, серьги и колье, украшенные десятком ракушек разных размеров, стали появляться в сети еще в прошлом году, но летом 2019-го достигли своего апогея. В пределах города они смотрятся не всегда уместно, но если отпуск у моря еще впереди, то почему бы не попробовать?

instagram.com/donni

Еще одна тенденция, связанная с летним отдыхом – очки на цепочке. Кроме эффектного внешнего вида есть здесь и абсолютно практическая составляющая – наконец можно не бояться потерять любимые очки на пляже.

Джерело: vogue.ua