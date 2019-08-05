Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри instagram.com/sussexroyal

Вчера герцогине Сассекской исполнилось 38 лет

Очаровательная американская актриса, которую британцы называют современной золушкой, отпраздновала день рождения. 4 августа Меган Маркл исполнилось 38 лет.

В этот день герцогиня получила множество поздравлений от членов семьи. Но самым трогательным и нежным стал пост в Instagram от супруга - принца Гарри.

«С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что ты присоединилась ко мне в этом приключении», — романтично написал внук королевы Великобритании и опубликовал снимок королевы его сердца.





Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

Также, в числе первых Меган поздравили и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. «Желаем самого счастливого дня рождения герцогине Сассекской!» — с такими словами они обратились к имениннице в своем Instagram.

Жизнь актрисы Меган Маркл сделала крутой поворот отнюдь не в день свадьбы и даже не в день помолвки. Пожалуй, отправной точкой, разделившей биографию девушки на «до» и «после», стало 8 ноября 2016 года. Именно с того момента все, чем она была, и все, чего добивалась в жизни последние годы, больше не имело смысла. Меган стала официальной девушкой принца Гарри.

Меньше, чем за год до своей помолвки «сериальная» актриса из Америки незаметно превратилась в типичную британскую девушку среднего класса. И первое, что сделала Меган – это пересмотрела свой гардероб. А через время Маркл стала настоящей иконой стиля на которую ровняются все британские модницы.

Отметим, что после рождения первенца, герцогиня реже стала появляться на публике, но интерес к ее персоне не угас.

Совсем недавно, Меган Маркл стала приглашенным редактором популярного глянцевого журнала Vogue, на страницах которого мечтают оказаться все голливудские звезды.

Стоит отметить, что герцогиня лично подбирала каждого из героев для выпуска, среди которых – модели Адво Или, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахид, Сальма Хайек, Джейн Фонда. И судя по комментариям в сети и раскупленному тиражу, Меган Маркл справилась с задачей приглашенного редактора на все 100%.