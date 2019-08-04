Голубые кошки с зелеными глазами очаровали тысячи людей



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boredpanda.com

В сети прославились две русские голубые кошки с кличками Хафи и Аури, которые обладают шелковистым мехом серебряного цвета и невероятными изумрудными глазами

Кошачий дуэт обзавелся уже 120 тыс. подписчиков в Instagram, где каждая новая фотография красивых животных собирает тысячи лайков и комментариев.

Кошки-красавицы живут в семье британцев Аннекен и Тима, и владельцев часто спрашивают, как они отличают своих питомцев, которые выглядят как близнецы.

«Хафи родилась в апреле 2016 года, на год раньше сестры Аури. Однако сейчас кошки сравнялись в размерах и отличить их можно только по другим менее значительным признакам: например, у Аури круглая морда, широкие уши и шерсть немного темнее, у Хафи морда более угловатая, а уши вытянуты вверх», — рассказала хозяйка русских голубых красавиц.

Кроме небольших внешних различий, хозяева говорят, что кошки отличаются характером и поведением.

«Хафи более ласковая и уютная по сравнению с нахальной и озорной Аури, которая заработала прозвище «клептокошка» за кражу всяких мелочей. Неженка-Хафи более ориентирована на человека, а ещё она немного неуклюжая, а вот Аури — довольно независимая особа и очень мускулистая, подтянутая и спортивная. Но они обе — самые милые и любящие друг друга кошечки, которых я когда-либо знала», — говорит Аннекен, которая ведет кошачьи странички в соцсетях.

Пушистые сестры также отличаются темпераментом. По словам хозяйки, Хафи немного стесняется камеры, а вот Аури наслаждается вниманием и освоила несколько впечатляющих поз.

Интернет-пользователи тем временем не устают петь дифирамбы кошкам породы русская голубая и восхищаться их пленительными глазами глубокого зеленого цвета.

Джерело: boredpanda.com