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    Голубые кошки с зелеными глазами очаровали тысячи людей

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    Голубые кошки с зелеными глазами очаровали тысячи людей
    boredpanda.com

    В сети прославились две русские голубые кошки с кличками Хафи и Аури, которые обладают шелковистым мехом серебряного цвета и невероятными изумрудными глазами

    Кошачий дуэт обзавелся уже 120 тыс. подписчиков в Instagram, где каждая новая фотография красивых животных собирает тысячи лайков и комментариев.

    Кошки-красавицы живут в семье британцев Аннекен и Тима, и владельцев часто спрашивают, как они отличают своих питомцев, которые выглядят как близнецы.

    «Хафи родилась в апреле 2016 года, на год раньше сестры Аури. Однако сейчас кошки сравнялись в размерах и отличить их можно только по другим менее значительным признакам: например, у Аури круглая морда, широкие уши и шерсть немного темнее, у Хафи морда более угловатая, а уши вытянуты вверх», — рассказала хозяйка русских голубых красавиц.

    Кроме небольших внешних различий, хозяева говорят, что кошки отличаются характером и поведением.

    «Хафи более ласковая и уютная по сравнению с нахальной и озорной Аури, которая заработала прозвище «клептокошка» за кражу всяких мелочей. Неженка-Хафи более ориентирована на человека, а ещё она немного неуклюжая, а вот Аури — довольно независимая особа и очень мускулистая, подтянутая и спортивная. Но они обе — самые милые и любящие друг друга кошечки, которых я когда-либо знала», — говорит Аннекен, которая ведет кошачьи странички в соцсетях.

    Пушистые сестры также отличаются темпераментом. По словам хозяйки, Хафи немного стесняется камеры, а вот Аури наслаждается вниманием и освоила несколько впечатляющих поз.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Интернет-пользователи тем временем не устают петь дифирамбы кошкам породы русская голубая и восхищаться их пленительными глазами глубокого зеленого цвета.

    Джерело: boredpanda.com

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