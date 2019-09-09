Пользователей соцсетей развеселило фото с новой Рады



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На фотографии депутаты делают «умный вид»

Пользователей социальных сетей развеселило фото, сделанное в первые дни заседания новой Верховной Рады.

На фотографии изображен народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков, известный как «Юзик» из «Квартала».

В сети пишут, что на фото депутаты «глубоко задумались» над будущим украинского народа. Некоторые же пишут, что депутаты просто делают «умный вид».

Напомним, актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков по прозвищу «Юзик» одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду в округе в родном городе президента Владимира Зеленского, в Кривом Роге.

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