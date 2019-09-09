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    Жизнь

    Пользователей соцсетей развеселило фото с новой Рады

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    Пользователей соцсетей развеселило фото с новой Рады

    На фотографии депутаты делают «умный вид»

    Пользователей социальных сетей развеселило фото, сделанное в первые дни заседания новой Верховной Рады.

    На фотографии изображен народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков, известный как «Юзик» из «Квартала».

    В сети пишут, что на фото депутаты «глубоко задумались» над будущим украинского народа. Некоторые же пишут, что депутаты просто делают «умный вид».

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    Напомним, актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков по прозвищу «Юзик» одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду в округе в родном городе президента Владимира Зеленского, в Кривом Роге.

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