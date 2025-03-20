Головна Країна Політика
search button user button menu button

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
фото з відкритих джерел

Вітольд Фокін обіймав посаду глави уряду з 24 серпня 1991 року по 1 жовтня 1992 року

Перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін помер у віці 92 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис його онуки Марії.

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в с. Новомиколаївка на Запоріжжі, в родині учителів. За освітою він гірничий інженер.

У радянські часи працював у вугільній промисловості, зокрема обіймав керівні посади.

Вітольд Фокін у молодості
Вітольд Фокін у молодості

Вже у 1990 році став головою Ради міністрів Української РСР, а після проголошення незалежності – першим прем’єр-міністром України.

Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди, що офіційно ліквідувала СРСР. У вересні 1992 року він подав у відставку через політичні та економічні суперечки.

У 2020 році став заступником голови Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, але швидко був звільнений після скандальних заяв. Зокрема, він виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».

Крім того, на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва у вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

 

До слова, будинок, що належав колишньому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну, потрапив під обстріл РФ. Сам Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу перебував не удома, а у друга на території Молдови.

Читайте також:

Теги: смерть Вітольд Фокін прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
4 березня, 10:19
Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім
Стармер та Макрон зустрінуться з Трампом у Білому домі: названо дати
20 лютого, 22:54
Тетяна Кулик і Павло Іванчов загинули внаслідок російської атаки
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
26 лютого, 16:57
Тетяна Кулик і Павло Іванчов
На Київщині дрон влучив у дім хірурга і журналістки. Загибель жінки вже підтвердили колеги
26 лютого, 13:41
Обидва дайвери загинули
На Філіппінах акули напали на російських дайверів
2 березня, 08:03
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10233 танків
Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 березня, 07:20
Чоловік помер він від гострої серцевої недостатності у Кременчуцькому ТЦК
У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік, якому стало зле після проходження ВЛК
3 березня, 11:18
Побратими Домініка виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів «Гака»
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)
12 березня, 04:26
Іван Крутіков воював проти України у складі інтернаціональної бригади «Пятнашка»
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
15 березня, 17:29

Політика

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
Соратники Порошенка взяли в облогу Держфінмоніторинг
Соратники Порошенка взяли в облогу Держфінмоніторинг
Зеленський прибув до Норвегії
Зеленський прибув до Норвегії
Зеленський про нічну атаку: Росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру
Зеленський про нічну атаку: Росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів цивільного захисту
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів цивільного захисту
Президент України розповів деталі розмови з Трампом
Президент України розповів деталі розмови з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
42K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
36K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
8956
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн
6141
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua