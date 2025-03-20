Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Вітольд Фокін обіймав посаду глави уряду з 24 серпня 1991 року по 1 жовтня 1992 року

Перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін помер у віці 92 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис його онуки Марії.

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в с. Новомиколаївка на Запоріжжі, в родині учителів. За освітою він гірничий інженер.

У радянські часи працював у вугільній промисловості, зокрема обіймав керівні посади.

Вітольд Фокін у молодості

Вже у 1990 році став головою Ради міністрів Української РСР, а після проголошення незалежності – першим прем’єр-міністром України.

Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди, що офіційно ліквідувала СРСР. У вересні 1992 року він подав у відставку через політичні та економічні суперечки.

У 2020 році став заступником голови Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, але швидко був звільнений після скандальних заяв. Зокрема, він виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».

Крім того, на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва у вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

До слова, будинок, що належав колишньому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну, потрапив під обстріл РФ. Сам Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу перебував не удома, а у друга на території Молдови.