Пішов з життя легендарний австралійський тенісист

Столл був одним із найкращих тенісистів свого покоління

Легендарний австралійський тенісист Фред Столл помер на 87-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).

«Зі смертю Фреда Столла тенісний світ втратив одного з найкращих гравців, яскраву особистість», – йдеться на сайті ATP.

Столл здобував перемоги над Відкритому чемпіонаті Франції та US Open у одиночному розряді, а також виграв ще 17 Мейджорів у парному розряді та міксті.

Він тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії.

У 1985 році ім'я Столла було внесено до списків Міжнародної зали тенісної слави, а через три роки — до Зали спортивної слави Австралії. У 1997 році легендарному тенісисту встановили пам’ятник у Мельбурні.

Після завершення кар'єри Столл працював на телебаченні, в 2005 році став кавалером Ордену Австралії.

У Фреда Столла залишилися дружина Пет, син Сендон, який виграв US Open та ще 21 турнір АТР у парі, дочки Монік і Надін.

Нагадаємо, на 66-му році пішов з життя колишній футболіст «Динамо» та тренер дитячо-юнацької школи «Динамо» Сергій Журавльов.

Сергій Журавльов був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 1980-х років, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році.

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо». Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби.

«Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Сергія Миколайовича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Добра пам'ять про Сергія Журавльова назавжди залишиться з нами», – зазначив президент «Динамо» Київ Ігор Суркіс.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов.

Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

«Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком», – йдеться в повідомлення на соцмережах клубу «Кроп».

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.