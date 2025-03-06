Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя легендарний австралійський тенісист

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя легендарний австралійський тенісист
Столл тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії
фото: LAPRESSE

Столл був одним із найкращих тенісистів свого покоління

Легендарний австралійський тенісист Фред Столл помер на 87-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).

«Зі смертю Фреда Столла тенісний світ втратив одного з найкращих гравців, яскраву особистість», – йдеться на сайті ATP.

Столл здобував перемоги над Відкритому чемпіонаті Франції та US Open у одиночному розряді, а також виграв ще 17 Мейджорів у парному розряді та міксті.

Він тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії.

У 1985 році ім'я Столла було внесено до списків Міжнародної зали тенісної слави, а через три роки — до Зали спортивної слави Австралії. У 1997 році легендарному тенісисту встановили пам’ятник у Мельбурні.

Після завершення кар'єри Столл працював на телебаченні, в 2005 році став кавалером Ордену Австралії.

У Фреда Столла залишилися дружина Пет, син Сендон, який виграв US Open та ще 21 турнір АТР у парі, дочки Монік і Надін.

Нагадаємо, на 66-му році пішов з життя колишній футболіст «Динамо» та тренер дитячо-юнацької школи «Динамо» Сергій Журавльов

Сергій Журавльов був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 1980-х років, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році. 

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо». Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби. 

«Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Сергія Миколайовича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Добра пам'ять про Сергія Журавльова назавжди залишиться з нами», – зазначив президент «Динамо» Київ Ігор Суркіс.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов.

Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

«Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком», – йдеться в повідомлення на соцмережах клубу «Кроп».

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.

Теги: смерть теніс Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували місто Суми
У Сумах через атаку «шахедів» загинула людина
Сьогодні, 02:46
Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Вчора, 15:06
Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
4 березня, 10:19
Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям
Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку
27 лютого, 22:04
88-річний понтифік хворіє уже понад тиждень
Ватикан поінформував про здоров’я Папи Римського
23 лютого, 17:58
Поліція розслідує смерть дитини внаслідок самогубства після того, як над нею знущалися інші учні, стверджуючи, що її сім'я перебувала в США нелегально
У США дитина покінчила з життям через те, що її сім'я має статус іммігрантів
20 лютого, 15:06
Викинуті кити на віддаленому північно-західному узбережжі Тасманії.
Більше ніж 150 китів викинулися на берег у Австралії (відео)
19 лютого, 06:10
Під час проходження військово-лікарської комісії в громадянина різко погіршилось самопочуття
У Чернівецькому військкоматі під час ВЛК помер чоловік. Поліція почала перевірку
7 лютого, 12:26
Оперному виконавцю було 83 роки
У США помер легендарний оперний співак українського походження
7 лютого, 01:35

Новини

Пішов з життя легендарний австралійський тенісист
Пішов з життя легендарний австралійський тенісист
ЗСУ ліквідували російського біатлоніста
ЗСУ ліквідували російського біатлоніста
Все закінчилося проколом м'яза. Як у Росії посварилися двоє олімпійських чемпіонів
Все закінчилося проколом м'яза. Як у Росії посварилися двоє олімпійських чемпіонів
Екстренер «Шахтаря» був дискваліфікований на дев'ять місяців за сварку з арбітром
Екстренер «Шахтаря» був дискваліфікований на дев'ять місяців за сварку з арбітром
Канадці хочуть перейменувати ділянку автомагістралі, названу на честь друга Трампа
Канадці хочуть перейменувати ділянку автомагістралі, названу на честь друга Трампа
Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на чемпіонат світу
Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на чемпіонат світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
48K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
16K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
15K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
9318
Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua