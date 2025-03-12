У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)

Домінік був нагороджений відзнакою ГУР «Україна – понад усе», а також медаллю «За бойові заслуги»(посмертно)

У Києві 11 березня відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним «Толкієн». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку у фейсбук Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 28-річний військовий був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі та родом з міста Нельсон. У Домініка залишилися брати, сестри та племінники.

фото: ГУР

«Професійний військовий, капрал Королівського новозеландського піхотного полку, мав досвід бойових дій під час війни в Іраку. Любив мандри – за життя встиг відвідати більше 60 країн. Прибув на заклик України захистити цінності свободи на війні з державою-агресором росією –став до лав Легіону ГУР у 2022 році. Спершу був військовим інструктором, влітку став до лав бойового підрозділу як кулеметник», – пишуть у ГУР.

Домінік був нагороджений відзнакою ГУР «Україна – понад усе», а також медаллю «За бойові заслуги»(посмертно).

Військовий загинув 23 серпня 2022 року в районі Вугледару, коли брав участь у ближніх боях та при забезпеченні побратимам вогневого прикриття, отримав поранення.

Лише зараз тіло «Толкієна» вдалось повернути до України та з належними військовими почестями вшанувати. На честь Домініка Абелена побратими виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів «Гака».

«Вічна слава Домініку Абелену, полеглому за волю і людську гідність в бою з російським злом! Наші співчуття рідним Домінік Абелена. Українська нація завжди пам’ятатиме чин гордого сина народу маорі – справжнього воїна, чоловіка, героя України і Нової Зеландії. Честь!», – йдеться у повідомленні ГУР.

Раніше ми писали, що у день народження Кобзаря, 9 березня, на фронті загинув 25-річний скульптор і захисник Тарас Шевченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення співробітника нацпарку Івана Русєва у Facebook.

Тарас Шевченко закінчив Одеський художній коледж ім. Грекова. На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну разом з батьком Олександром.

У цивільному житті Тарас працював у національному природному парку «Тузлівські лимани».

Також на війні помер поет, бойовий медик та лікар-кардіолог вищої категорії Володимир Воліков. Як інформує «Главком», про це написав побратим покійного захисника Олексій Сагаловський.

«Із великою скорботою змушений повідомити про те, що вчора перестало битися серце мого друга та побратима, співавтора пісень та відомого бойового медика Володимира Волікова. Хочу висловити щирі співчуття родині та друзям. Стільки ще планів було, як же так, Воліков…», – написав Сагаловський.