Помер відомий актор театру і кіно Василь Чорношкур

Чорношкур пропрацював у театрі 44 роки та зіграв більше 200 ролей

Народного артиста України не стало у віці 78 років

Помер відомий актор та народний артист України Василь Чорношкур. Йому було 78 років. Сумну звістку на офіційній сторінці у Facebook повідомив Херсонський театр імені Миколи Куліша, в якому актор працював багато років.

«Пішов у вічність народний артист України Василь Чорношкур. Ми щиро вдячні за роки роботи в нашому театрі. Світ втратив неймовірну людину… Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Херсонський глядач завжди памʼятатиме Ваші неймовірні образи на сцені Херсонського театру Куліша», – ідеться в дописі.

Василь Чорношкур родом із Запоріжжя. Освіту здобув у Київському державному інституті імені Івана Карпенка-Карого, а згодом почав грати у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Чорношкур пропрацював там 44 роки та зіграв більше 200 ролей. Поєднував акторство з викладацькою діяльністю – був професором Херсонського державного педагогічного університету.

Василь Чорношкур був також ведучим «Вечірньої колисанки» на Українському радіо.

У 2001 році Василь здобув звання народного артиста України. Знімався в фільмах та серіалах, найбільш відомі з яких: «Кріпосна», «Вікно життя», «Це я», «Сага» та інші кінороботи.

Нагадаємо, напередодні пішла з життя учасниця гурту «Лісапетний батальйон».