Скульптор Шевченко, який вважався загиблим на фронті, помер у СЗЧ

Солдат самовільно залишив військову частину, аби пройти лікування

25-річний скульптор та військовослужбовець Тарас Шевченко помер після самовільного залишення частини в Одесі. Він декілька місяців намагався отримати потрібне лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Чоловік помер у день народження українського поета Тараса Шевченка, 9 березня. Як виявилося, у військовослужбовця почала розвиватися грижа шийного відділу та були порушення кровообігу в мозку. Військова частина направила хлопця до психіатричної лікарні, втім зі служби з цих причин його не звільнили.

Тоді скульптор вирішив самовільно залишити частину та пройти лікування, однак його стан не покращувався. Батьки допомагали йому винаймати квартиру в Одесі, щоб уникнути затримання під час СЗЧ. Також мати допомагала сину проходити необхідні лікарські обстеження, однак 9 березня, коли Тарас чекав на неї, помер від чергового нападу паніки.

«Поки чекали на «швидку»… Організм не витримав. Медики сказали, що це була моментальна смерть»,– каже батько військового.

Нагадаємо, у день народження Кобзаря, 9 березня, помер 25-річний скульптор Тарас Шевченко.

Тарас Шевченко закінчив Одеський художній коледж ім. Грекова. На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну разом з батьком Олександром. У цивільному житті Тарас працював у національному природному парку «Тузлівські лимани».