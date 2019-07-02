Популярный американский рэпер совершил каминг-аут



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LilNasX

В новом альбоме исполнителя находится большое количество прямых намеков на тему гомосексуальности

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут. Соответствующую запись Nas оставил в своем Twitter, написав: «Кто-то уже знает, кому-то все равно, но до окончания этого месяца я хочу, чтобы все вы внимательнее послушали C7osure».

Речь идет о недавнем альбоме исполнителя, где, как оказалось, можно найти большое количество прямых намеков на тему гомосексуальности. Также 20-летний рэпер указал на вполне явную «пасхалку» на обложке альбома, которую многие просто не заметили.