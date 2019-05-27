Порошенко показал, как провел время с семьей на выходных



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Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Политик поделился воспоминаниями, связанными с Киевом

Экс-президент Петр Порошенко после изнурительных лет правления страной теперь имеет возможность немного отдохнуть и посвятить время семье, которая все время его поддерживала. Посвежевшим и бодрым, в джинсах и футболке под пиджак, политик в День Киева гулял с женой Мариной и внуками, Петей и Лизой.

Порошенко также поделился в сети личными воспоминаниями, связанными с Киевом.

«... Для меня Киев также отличается тем, что через полтора года после переезда сюда я познакомился с Мариной. В Киеве у нас есть свои любимые «наши» места, очень хорошие и памятные. Для кого-то Владимирская горка связана, в частности, с тысячелетием христианства, а для нас с Мариной - это место, где мы гуляли всю ночь перед тем, как я уходил в армию. Марина плакала, я тоже не радовался», - отметил он.