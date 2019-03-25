Эпидемия безобразия: Памела Андерсон призвала запретить реалити-шоу



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Памела Андерсон

Звезда отметила, что артисты соглашаются на подобные съемки лишь ради денег

Памела Андерсон потребовала отказаться от съемок реалити-шоу и показа их телеканалами. По мнению 51-летней актрисы, это слишком мерзкое зрелище выставляет напоказ жизнь людей.

Звезда, ранее участвовавшая в трех различных реалити, опубликовала в Twitter пост, в котором призналась, что ни одно из шоу не принесло ей хорошего настроения.

«Пожалуйста, больше никаких реалити-шоу или реалити-звезд… Даже Франция загрязнена ими - это эпидемия безобразия, поверхностных соревнований, эксплуатирующая артистов», - написала Андерсон в блоге.

Она добавила, что артисты соглашаются на подобные съемки лишь ради денег - их агенты настаивают на выгодных контрактах, не интересуясь личным мнением звезды. Многие звезды после шоу чувствуют себя грязными и использованными.

За последние годы Памела успела поучаствовать в трех телевизионных проектах: «Большой брат», «Танцы на льду» и «Танцы со звездами». Звезда призналась: она оправдывала это тем, что жертвовала деньги на благотворительность.