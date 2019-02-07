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    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week

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    Александр Прохоров - Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Александр Прохоров
    Фото: Master Management

    В рамках UFW состоляся необычный показ украинского дизайнера Andi!

    Fashion-дизайнер Andi! окунула всех гостей показа в мир Востока. Все это удалось с помощью восточных ламп, которые украшали зал и видеопроекции пустыни.

    Открывал показ Александр Прохоров - хореограф и модель, артист балета D'Arts Dance Project и партнер известного фитнес-тренера Аниты Луценко в проекте «Танцах со звездами».

     Под аккомпанемент восточной музыки, будто из сказки про Алладина, на подиуме Ukrainian Fashion Week, украшенном лампами из хевронского стекла, появился Александр в традиционном восточном наряде.

    Как это было смотрите прямо сейчас.

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    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week
    Фото: Master Management

    Напомним, что в столице продолжается 44 Неделя Моды, где украинские дизайнеры демонстрируют новые коллекции. Модели дефилируют в нарядах на подиуме, а гости показов демонстрируют самые яркие образы нового сезона в зале.

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