Партнер Аниты Луценко на «Танцах со звездами» открыл экзотический показ на Ukrainian Fashion Week



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Александр Прохоров Фото: Master Management

В рамках UFW состоляся необычный показ украинского дизайнера Andi!

Fashion-дизайнер Andi! окунула всех гостей показа в мир Востока. Все это удалось с помощью восточных ламп, которые украшали зал и видеопроекции пустыни.

Открывал показ Александр Прохоров - хореограф и модель, артист балета D'Arts Dance Project и партнер известного фитнес-тренера Аниты Луценко в проекте «Танцах со звездами».

Под аккомпанемент восточной музыки, будто из сказки про Алладина, на подиуме Ukrainian Fashion Week, украшенном лампами из хевронского стекла, появился Александр в традиционном восточном наряде.

Как это было смотрите прямо сейчас.

Напомним, что в столице продолжается 44 Неделя Моды, где украинские дизайнеры демонстрируют новые коллекции. Модели дефилируют в нарядах на подиуме, а гости показов демонстрируют самые яркие образы нового сезона в зале.