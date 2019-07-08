Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри



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Меган Маркл и принц Гарри

Несмотря на слухи о ссоре двух герцогинь, Кейт Миддлтон все же появилась на таинстве

6 июля почти вся королевская семья собралась в часовне Виндзорского замка, где состоялось таинство и маленького Арчи. На церемонии присутствовали его родители, несколько близких родственников и штатный дворцовый фотограф. Уже через несколько часов Меган Маркл и принц Гарри опубликовали официальные фото с церемонии в своем аккаунте в Instagram.

«Это точная копии королевского платья для крещения, которое носили королевские младенцы последние 11 лет. Оригинальная королевская одежда для крещения, выполненная из тонкого кружева Хонитон и белого атласа, была заказана королевой Викторией в 1841 году и впервые одета ее старшей дочерью. Впоследствии его носили в течение нескольких поколений королевских крещений, включая Королеву, ее детей и ее внуков до 2004 года, когда Королева заказала эту копию ручной работы, чтобы сохранить хрупкий исторический наряд и продолжить традицию», - отмечается в посту.