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    Жизнь

    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Несмотря на слухи о ссоре двух герцогинь, Кейт Миддлтон все же появилась на таинстве

    6 июля почти вся королевская семья собралась в часовне Виндзорского замка, где состоялось таинство и маленького Арчи. На церемонии присутствовали его родители, несколько близких родственников и штатный дворцовый фотограф. Уже через несколько часов Меган Маркл и принц Гарри опубликовали официальные фото с церемонии в своем аккаунте в Instagram.

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    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Появились официальные фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

     «Это точная копии королевского платья для крещения, которое носили королевские младенцы последние 11 лет. Оригинальная королевская одежда для крещения, выполненная из тонкого кружева Хонитон и белого атласа, была заказана королевой Викторией в 1841 году и впервые одета ее старшей дочерью. Впоследствии его носили в течение нескольких поколений королевских крещений, включая Королеву, ее детей и ее внуков до 2004 года, когда Королева заказала эту копию ручной работы, чтобы сохранить хрупкий исторический наряд и продолжить традицию», - отмечается в посту.

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    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри семья родители
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