Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)



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Президент Владимир Зеленский Фото: TabloID

Гарант бегал в компании трех охранников 48 минут

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницком показал журналистам, как бегает и разминается по утрам.

Зеленский бегал в компании трех охранников 48 минут. За это время он преодолел 8,25 км и сжег 740 ккал. За 48 минут президент пробежал 8 километров со средним темпом 5,49.

«Я очень люблю бег, проветривается мозг», - признался президент, растягиваясь после пробежки.

«Даже больше плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя», - отметил Зеленский.

Также Владимир признался, что когда-то выпивал по 12-14 чашек в день

«Мы очень сильно полнели от сахара, и на сердце нагрузки. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром», - сказал Зеленский.

Отметим, что фото с тренировки президента вызвали бурю насмешек в сети.

«Я б такое фото постеснялась выставить, а он нет! Молодец! Красавчик!», «Шорты не снял и за это спасибо», «Новый этап Нормандского формата», - упражняются в остроумии пользователи сети.