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    Жизнь

    Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)

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    Президент Владимир Зеленский - Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)
    Президент Владимир Зеленский
    Фото: TabloID

    Гарант бегал в компании трех охранников 48 минут

    Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницком показал журналистам, как бегает и разминается по утрам.

    Зеленский бегал в компании трех охранников 48 минут. За это время он преодолел 8,25 км и сжег 740 ккал. За 48 минут президент пробежал 8 километров со средним темпом 5,49.

    «Я очень люблю бег, проветривается мозг», - признался президент, растягиваясь после пробежки.

    «Даже больше плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя», - отметил Зеленский.

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    Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)
    Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)
    Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)
    Позы президента. Зеленский удивил сеть своей физкультурой в Хмельницком (фото)
    Фото: TabloID

    Также Владимир признался, что когда-то выпивал по 12-14 чашек в день

    «Мы очень сильно полнели от сахара, и на сердце нагрузки. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром», - сказал Зеленский.

    Отметим, что фото с тренировки президента вызвали бурю насмешек в сети.

    «Я б такое фото постеснялась выставить, а он нет! Молодец! Красавчик!», «Шорты не снял и за это спасибо», «Новый этап Нормандского формата», - упражняются в остроумии пользователи сети.

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    Владимир Зеленский кофе
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