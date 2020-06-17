Премьеру «Матрицы 4» c Киану Ривзом перенесли на 2022 год



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«Матрица 4» выйдет 1 апреля 2022 года, сообщает Collider со ссылкой на объявление Warner Bros.

Изначально планировалось, что премьера состоится в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса и расплывчатых сроков по открытию кинотеатров было решено отложить выход картины на широкие экраны. Кроме того, из-за эпидемии были приостановлены съемки фильма, которые начались в феврале.

Режиссер и сценарист четвертой части «Матрицы» — Лана Вачовски. К своим ролям вернутся звезды оригинальной трилогии Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. В фильме также снимутся Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и чудесную историю, которая нашла во мне отклик. Это стало для меня единственной причиной, чтобы присоединиться к проекту. Работать с ней снова — это просто потрясающе», — рассказывает Ривз.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар». В 2003 году вышло продолжение — «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».