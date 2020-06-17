Российской актрисе, выступавшей в Крыму, разрешили въезд в Украину



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Российская телеведущая Екатерина Варнава instagram.com/kativarnava/

У ведущей есть повод радоваться

Российскую телеведущую и участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» Минкульта, куда она попала в марте 2019 года за выступление в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Приказ подписала на то время глава Минкульта Светлана Фоменко.

Напомним, в мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет. Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине.

В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм «Восемь первых свиданий» от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.