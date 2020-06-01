Премия «Золотая Жар-птица» раздала свои награды. Полный список победителей
Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены
31 мая в уникальном онлайн-формате прошла ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица». Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены. Лауреатом премии в номинации «Певец года» уже во второй раз стал Олег Винник.
«Мне очень приятно получать такую почетную награду от профессионалов. Спасибо телеканалу М2 за то, что в это непростое время вы думаете об артистах и дарите людям возможность нас увидеть», - поделился эмоциями музыкант ..Победители премии «Золотая Жар-Птица 2020»:
Певица года: NK Настя Каменских
Поп-группа: Время и Стекло
Рок-группа: Беz Обмежень
Хит года: Время и Стекло – Дым
Клип года: The Hardkiss – Жива
Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
Народный хит: NK Настя Каменских – Обіцяю
Денс-хит: Время и Стекло – Дым
Инди: Tvorchi