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    Жизнь

    Премия «Золотая Жар-птица» раздала свои награды. Полный список победителей

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    Беz Обмежень и&nbsp;Tvorchi стали обладателями &laquo;Золотого пера&raquo;<br />&nbsp; - Премия «Золотая Жар-птица» раздала свои награды. Полный список победителей
    Беz Обмежень и Tvorchi стали обладателями «Золотого пера»
     

    Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены

    31 мая в уникальном онлайн-формате прошла ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица». Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены. Лауреатом премии в номинации «Певец года» уже во второй раз стал Олег Винник.

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    «Мне очень приятно получать такую почетную награду от профессионалов. Спасибо телеканалу М2 за то, что в это непростое время вы думаете об артистах и дарите людям возможность нас увидеть», - поделился эмоциями музыкант ..Победители премии «Золотая Жар-Птица 2020»:

    Певица года: NK Настя Каменских

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    Поп-группа: Время и Стекло

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    Рок-группа: Беz Обмежень

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    Хит года: Время и Стекло – Дым

    Клип года: The Hardkiss – Жива

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    Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

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    Народный хит: NK Настя Каменских – Обіцяю

    Денс-хит: Время и Стекло – Дым

    Инди: Tvorchi

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