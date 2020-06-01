Премия «Золотая Жар-птица» раздала свои награды. Полный список победителей



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Беz Обмежень и Tvorchi стали обладателями «Золотого пера»



Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены

31 мая в уникальном онлайн-формате прошла ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица». Легендарными статуэтками наградили лучших исполнителей украинской сцены. Лауреатом премии в номинации «Певец года» уже во второй раз стал Олег Винник.

«Мне очень приятно получать такую почетную награду от профессионалов. Спасибо телеканалу М2 за то, что в это непростое время вы думаете об артистах и дарите людям возможность нас увидеть», - поделился эмоциями музыкант ..Победители премии «Золотая Жар-Птица 2020»:

Певица года: NK Настя Каменских

Поп-группа: Время и Стекло

Рок-группа: Беz Обмежень

Хит года: Время и Стекло – Дым

Клип года: The Hardkiss – Жива

Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Народный хит: NK Настя Каменских – Обіцяю

Денс-хит: Время и Стекло – Дым

Инди: Tvorchi

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