Пресс-секретарем Разумкова стала знойная брюнетка: фото красотки



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Туний принимала участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины как самовыдвиженец

Пресс-секретарем главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова официально стала Ольга Туний. Об этом сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Теперь официально Ольга Туний – пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова», - написала Кравчук.

В свою очередь, Туний на своей странице в Facebook подтвердила, что стала пресс-секретарем главы Верховной Рады.

Ольга Туний (родилась 29 декабря 1985 в городе Киеве) гражданка Украины. Была начальником управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Принимала участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины как самовыдвиженец по 93-му одномандатному избирательному округу в Киевской области. Впрочем, поддержали ее только 2,40% избирателей, и победу она не получила.

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