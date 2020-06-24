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    Жизнь

    Престарелого порноактера с прозвищем «Дикобраз» обвинили в сексуальном насилии

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    Престарелого порноактера с прозвищем «Дикобраз» обвинили в сексуальном насилии

    Актер занимает первую позицию в списке «Пятьдесят великих порнозвезд»

    67-летнему актеру Рону Джереми предъявили обвинение в сексуальном насилии, сообщает издание Variety. О неправомерных действиях мужчины, снимающегося в порнофильмах под прозвищем The Hedgehog (дикобраз), сообщили сразу четыре женщины.

     По их словам, первое изнасилование было совершено в 2014 году, а последнее — в 2019-м. Если суд докажет вину Рона, ему грозит 90 лет тюрьмы.

    Актер занимает первую позицию в списке «Пятьдесят великих порнозвезд» по версии журнала AVN. Джереми также известен яркими ролями и вне порно, например в «Святых из Бундока».

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