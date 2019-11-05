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    Жизнь

    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы

    • Розсилка
    Принцесса Диана и принц Чарльз - Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Принцесса Диана скрывала от своего мужа пол второго ребенка

    Леди Ди уже во время беременности знала пол будущего ребенка. Очередное УЗИ показало, что у нее родится второй мальчик. Тем не менее, принцесса решила сохранить это в тайне до самых родов. Она не хотела разрушить надежды принца Чарльза.

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    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы
    Принц Чарльз мечтал о дочери от принцессы Дианы

     «Чарли всегда хотел иметь дочь. Ему хотелось иметь двух детей и чтобы среди них одна девочка. Я знала, что будет мальчик, но не говорила ему», – цитирует DailyMail королевский биограф Эндрю Моррис слова невестки королевы Великобритании.

    Пол малыша принц Чарльз узнал только после его рождения. «О Боже, это мальчик! Да еще и с рыжими волосами», – произнес он.

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