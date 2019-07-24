Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)



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Принц Гарри и биолог Джейн Гудолл instagram.com/sussexroyal/

У младшего внука королевы множество неожиданных интересов

Принц Гарри заявил, что хотел бы стать гидом в Африке. Очевидно, в юности принц уделял этому увлечению немало времени. 23 июля с визитом в Букингемский дворец прибыла доктор наук, биолог Джейн Гудолл, глава фонда Roots & Shoots, что переводится как «Корни и побеги». В числе прочего, ученый долгое время занималась изучением поведения шимпанзе в дикой природе.

При встрече с Гарри она спросила, помнит ли он традиционное приветствие шимпанзе с их прошлой встречи. Принц не растерялся, и боком подошел к доктору, согнув колени. Затем он приблизился к ней и похлопал по голове, а после они обнялись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 23 Июл 2019 в 12:33 PDT

После этого Гарри и доктор Гудолл разошлись настолько, что исполнили импровизированный танец шимпанзе. Она напомнила, что Гарри всегда интересовался ее работой и очень поддерживал ее стремление подключить как можно больше молодых людей к работе по защите природы.

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