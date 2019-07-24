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    Жизнь

    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)

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    <p>Принц Гарри и&nbsp;биолог Джейн Гудолл</p> <p>instagram.com/sussexroyal/</p> - Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)

    Принц Гарри и биолог Джейн Гудолл

    instagram.com/sussexroyal/

    У младшего внука королевы множество неожиданных интересов

    Принц Гарри заявил, что хотел бы стать гидом в Африке. Очевидно, в юности принц уделял этому увлечению немало времени. 23 июля с визитом в Букингемский дворец прибыла доктор наук, биолог Джейн Гудолл, глава фонда Roots & Shoots, что переводится как «Корни и побеги». В числе прочего, ученый долгое время занималась изучением поведения шимпанзе в дикой природе.

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    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    Принц Гарри доказал, что помнит язык шимпанзе (видео)
    instagram.com/sussexroyal/

    При встрече с Гарри она спросила, помнит ли он традиционное приветствие шимпанзе с их прошлой встречи. Принц не растерялся, и боком подошел к доктору, согнув колени. Затем он приблизился к ней и похлопал по голове, а после они обнялись.

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    Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

    После этого Гарри и доктор Гудолл разошлись настолько, что исполнили импровизированный танец шимпанзе. Она напомнила, что Гарри всегда интересовался ее работой и очень поддерживал ее стремление подключить как можно больше молодых людей к работе по защите природы.

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    Принц Гарри
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