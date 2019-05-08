  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына

    Об этом журналистам рассказали королевские инсайдеры

    Принц Гарри и Меган Маркл могут подать заявление на получение для своего новорожденного сына как британского, так и американского паспортов. Герцог и герцогиня Сассексские хотят, чтобы их ребенок, который пока, к слову, даже имени не имеет, вырос «гражданином мира». Об этом Daily Mail рассказали королевские инсайдеры.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят американский паспорт для новорожденного сына

    Юридически все, как говорится, чисто. Мальчик будет иметь право на американский паспорт, потому что его мать родилась в Лос-Анджелесе и до сих пор является американской гражданкой. Потому, скорее всего, в скором времени родители новорожденного члена королевской семьи подадут в соответствующее ведомство заявку на американское гражданство от его имени. Высокопоставленный источник подчеркнул, что еще ничего не решено, но добавил: «Я думаю, что, вероятно, они будут».

     Читайте также: 17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ