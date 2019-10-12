  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Королевская чета не выдерживает сильного давления прессы на герцогиню

    Принц Гарри и сего супруга Меган Маркл захотели уехать из Великобритании в Канаду - пару довели журналисты местных желтых изданий. По слухам, причиной столь радикального решения могла стать усталость бывшей актрисы от постоянного обсуждения своей персоны. Меган регулярно появляется на рабочих поездках и светских мероприятиях, а значит, стабильно оказывается объектом съемки.

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду
    Принц Гарри и Меган Маркл хотят бежать в Канаду

    Кроме того, Маркл постоянно жалуется на распространяющиеся вокруг нее слухи. Супруги посчитали, что Канада способна стать для них тем местом, где они смогут спокойно воспитывать новорожденного сына и не читать многочисленных, не всегда правдивых материалов о себе. Впрочем, дадут ли им такую возможность?

    Отметим, что ранее принц Гарри подал несколько исков на местные таблоиды. Герцог Сассекский всерьез переживает за состояние своей супруги, которая сильно нервничает из-за пристального внимания и постоянной критики в свой адрес. Журналисты, впрочем, сдаваться не готовы и намерены доказать свою правоту.

     Читайте также: Анджелина Джоли на красной дорожке целовалась с женщиной на глазах у дочерей
    Канада Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ