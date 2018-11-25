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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма

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    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма

    Члены королевской семьи ведут совсем разный образ жизни

    Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Кенсингтонского дворца, где они проживают с другими членами британской королевской семьи. Как сообщает официальный представитель королевской семьи, они обоснуются в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре (она находится всего в одном километре от знаменитого Виндзорского замка), где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы.

    Газета The Sun, ссылаясь на источники во дворце, уточнила, что между Гарри и его старшим братом Уильямом возникла «некоторая напряженность», поэтому планы пришлось поменять.

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    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма
    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в новый дом из-за принца Уильяма

    Теперь Гарри и Меган не хотят жить рядом с Уильямом и Кейт. Они хотят быть самостоятельными. Гарри и Меган нуждаются в большем пространстве. Кэтрин и Меган ведут совсем разный образ жизни, и это со временем станет более заметным. Офис герцога и герцогини будет по-прежнему базироваться в Кенсингтонском дворце.

     

    образ жизни знаменитости Меган Маркл Принц Гарри семья
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