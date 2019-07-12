Принц Гарри не смог покинуть королевскую семью из-за Елизаветы II



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Елизавета ІІ

Британцы считают, что стремление к приватности в семье Сассекских исходит не от Меган Маркл, а от ее мужа

34-летний принц Гарри мечтал о жизни обычного человека и хотел остаться в стороне от королевской семьи. Избежать скандала помогла Елизавета II.

Королева нашла вескую причину, которая удержала герцога Сассексого от импульсивного решения. Елизавета II убедила Гарри, что благодаря своему статусу он сможет продолжить благотворительную деятельность и помочь огромному количеству людей.

Интересной подробностью из жизни принца Гарри поделился королевский биограф Пенни Юнор. «В какой-то момент была реальная опасность того, что Гарри откажется от королевской жизни и своих королевских обязанностей», – цитирует Express.co Юнора.

Теперь британцы считают, что стремление к приватности в семье Сассекских исходит не от Меган Маркл, а от ее мужа. Журналисты припомнили фразу принца Гарри, которую тот произнес во время службы в Афганистане: «Я не хочу сидеть в Виндзоре. Я не очень люблю Англию, и, знаете, приятно быть в стороне от всей прессы и газет».

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