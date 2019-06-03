  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцог Сассексксий внимательно следит за тем, что о нем пишет пресса.

    Принц Гарри однажды поинтересовался у своей команды репортеров, почему один из заголовков гласил, что он «встретился с пятью девственницами» в Непале. Герцогу Сассекскому не понравилось, что его выставили в неприглядном свете.

    Об этом рассказала королевский репортер Райнон Миллз, которая и написала эту статью. Журналист заявила, что принц Гарри «читает и следит за всем». Она была удивлена, что внук Елизаветы II отреагировал на заметку, точнее на заголовок.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
    Принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами

    Делая статью о прибывании внука Елизаветы II в южно-азиатской республике, репортер хотела, чтобы ее заголовок зацепил взгляд. Пресс-служба принца Гарри в Великобритании одобрила название заметки на непальском «Принц Гарри встретился в Непале с пятью юными леди».

    Однако при переводе на английский, заголовок приобрел «желтоватый оттенок». В результате получилось, что «Принц Гарри встретился в Непале с пятью девственницами».

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ