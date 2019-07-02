Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом



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Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог Сассекский придумал дизайн ювелирного украшения совместно со звездным ювелиром Лоррейн Шварц

Принц Гарри лично принимал участие в разработке дизайна кольца для Меган Маркл по случаю годовщины их свадьбы – 19 мая. Герцог Сассекский обратился к звездному ювелиру Лоррейн Шварц.

Гарри подошел к созданию кольца творчески. Изделие сделано из золота и украшено тремя драгоценными камнями, символизирующими дни рождения всех трех Сассексов.

Изумруд – появление на свет Арчи Харрисона, синий сапфир – день рождения принца (в сентябре), а оливковый хризолит – день рождения герцогини (в августе).

«Подарок был сделан со смыслом», – добавляет инсайдер.

Каждый из камней также имеет свое значение и является своего рода талисманом. Согласно поверью, сапфир защищает своего владельца от сглаза, хризолит придает своему хозяину силу, а изумруд является символом возрождения и любви.