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    Жизнь

    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцог Сассекский придумал дизайн ювелирного украшения совместно со звездным ювелиром Лоррейн Шварц

    Принц Гарри лично принимал участие в разработке дизайна кольца для Меган Маркл по случаю годовщины их свадьбы – 19 мая. Герцог Сассекский обратился к звездному ювелиру Лоррейн Шварц.

    Гарри подошел к созданию кольца творчески. Изделие сделано из золота и украшено тремя драгоценными камнями, символизирующими дни рождения всех трех Сассексов.

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    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом
    Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с особым смыслом

    Изумруд – появление на свет Арчи Харрисона, синий сапфир – день рождения принца (в сентябре), а оливковый хризолит – день рождения герцогини (в августе).

    «Подарок был сделан со смыслом», – добавляет инсайдер.

    Каждый из камней также имеет свое значение и является своего рода талисманом. Согласно поверью, сапфир защищает своего владельца от сглаза, хризолит придает своему хозяину силу, а изумруд является символом возрождения и любви.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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