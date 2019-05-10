Принц Гарри прилетел на «Игры непобежденных» в ветровке с надписью «Папочка»



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Главные ньюсмейкеры этой недели, несомненно, Меган Маркл и принц Гарри, впервые ставшие родителями. И если вчера все обсуждали первое появление на публике маленького Арчи Харрисона, то сегодня пользователи сети не смогли сдержать улыбок, увидев свежие фото новоиспеченного отца, на которых он был запечатлен в ветровке с надписью «Папочка» в Гааге.

Официальный визит принца в Нидерланды должен был начаться еще вчера, однако ранее стало известно, что он отменил часть поездки (8 мая Гарри должен был посетить Амстердам), готовясь к родам Меган Маркл. Сегодня же Гарри прилетел в Гаагу, чтобы присутствовать на мероприятиях, приуроченных к старту грядущих спортивных соревнований Invictus Games («Игры непобежденных»).

Домой представитель британской королевской семьи улетал не без подарков: принцесса Нидерландов Маргарита поздравила Гарри и Меган с рождением сына и подарила их сыну боди с надписью Invictus Games.