Принц Гарри рассказал о первом достижении двухмесячного сына



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Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Герцог Сассекский с супругой поговорили о детях с Бейонсе и Jay-Z

Несмотря на огромный интерес поклонников, герцог и герцогиня Сассекские предпочитают хранить в тайне личную жизнь, но иногда общественности все же становятся известны некоторые детали. Накануне Гарри и Меган посетили лондонскую премьеру фильма «Король Лев», где молодой отец обмолвился о первом достижении малыша.

В кинотеатре супруги встретили Бейонсе и рэпера JAY-Z. У звездной пары подрастают трое наследников, поэтому разговор, конечно, зашел о детях. Как с гордостью сообщил собеседникам принц Гарри, Арчи Харрисон уже начал держать голову. Глядя на Меган, он добавил, что наследник теперь «уже не такой маленький».

«Лучший совет, который я могу вам дать – старайтесь всегда находить немного времени на себя», – цитирует рэпера издание People.

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