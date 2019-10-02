Принц Гарри сравнил Меган Маркл с погибшей принцессой Дианой



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Меган Маркл

Герцог напомнил, что принцесса Диана также страдала от нападок

35-летний герцог Сассекский уверен, что против него и его жены британские сми развернули целую кампанию. Принц Гарри рассказал, что особенно нападки на его семью участились во время беременности Меган Маркл и после появления на свет Арчи.

Муж Меган Маркл рассказал, каждый день их семья сталкивается с необъективной критикой, недостоверной информацией, манипуляциями и слухами. Принц Гарри признался, что он слишком долго оставался молчаливым свидетелем переживаний и страданий своей супруги. Теперь он решил положить этому конец.

«Эта ложь и злые домыслы дорого обходятся людям. Мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит. Но я не могу описать, насколько это больно», – отметил принц.

Объясняя ситуацию, Гарри сравнил свою жену с погибшей матерью. Он напомнил, что принцесса Диана также страдала от нападок сми и погибла в автокатастрофе, пытаясь скрыться от папарацци. «Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — эмоционально высказался герцог Сассекский.

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