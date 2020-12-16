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    Шоу-биз

    Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»

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    Певец Олег Винник - Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»
    Певец Олег Винник

    Организаторы назвали короля украинского попа Винника «рокером»

    Одним из тренеров нового сезона «Голоса страны» станет знаменитый певец Олег Винник, который впервые сядет в судейское кресло. Но участие предводителя украинских волчиц уже начало обрастать скандалом.

    В аккаунте «Голоса» в Инстаграме Винника назвали «рокером», что вызвало много насмешек.

    «Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, записал тебе голосовое сообщение! Скорее включай звук», - подписано фото с артистом.

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    Фолловеры активно отреагировали на участие Винника в проекте. Но многие комментаторы раскритиковали то, что певцу присвоили звание рокера.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости шоу-бизнес Олег Винник новости
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