Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»

Организаторы назвали короля украинского попа Винника «рокером»

Одним из тренеров нового сезона «Голоса страны» станет знаменитый певец Олег Винник, который впервые сядет в судейское кресло. Но участие предводителя украинских волчиц уже начало обрастать скандалом.

В аккаунте «Голоса» в Инстаграме Винника назвали «рокером», что вызвало много насмешек.

«Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, записал тебе голосовое сообщение! Скорее включай звук», - подписано фото с артистом.

Фолловеры активно отреагировали на участие Винника в проекте. Но многие комментаторы раскритиковали то, что певцу присвоили звание рокера.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.