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    Жизнь

    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл

    • Розсилка
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл

    Герцог Кембриджский еще не видел новорожденного племянника.

    День назад, 6 мая, принц Уильям впервые стал дядей - у его брата принца Гарри родился сын. Некоторые поданные осудили Кейт и Уильяма за то, что они лишь спустя шесть часов поздравили герцогов Сассекских с прибавлением в семействе. Но это формальности - на самом деле Кейт и Уильям рады новому родственнику.

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    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл
    Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл

    Супруги рассказали, что в восторге от племянника и не могут дождаться, когда увидятся с ним. Уильям пошутил, что рад приветствовать брата в «обществе недосыпающих, в которое входишь при воспитании детей». Кейт добавила, что с нетерпением ждет, когда Гарри и Меган решат, как назвать сына.

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    Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

    Во время родов Меган Маркл нарушила сразу несколько традиций. Но одна из них осталась незыблемой - свежеиспеченные родители пока не дали имя сыну. Обычно члены королевской семьи называют детей в честь предков. Но ребенку Меган могут дать и более современное имя.

     

     

    Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри родители
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