Принц Уильям подшутил над Гарри после родов Меган Маркл



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Герцог Кембриджский еще не видел новорожденного племянника.

День назад, 6 мая, принц Уильям впервые стал дядей - у его брата принца Гарри родился сын. Некоторые поданные осудили Кейт и Уильяма за то, что они лишь спустя шесть часов поздравили герцогов Сассекских с прибавлением в семействе. Но это формальности - на самом деле Кейт и Уильям рады новому родственнику.

Супруги рассказали, что в восторге от племянника и не могут дождаться, когда увидятся с ним. Уильям пошутил, что рад приветствовать брата в «обществе недосыпающих, в которое входишь при воспитании детей». Кейт добавила, что с нетерпением ждет, когда Гарри и Меган решат, как назвать сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 7 Май 2019 в 7:37 PDT

Во время родов Меган Маркл нарушила сразу несколько традиций. Но одна из них осталась незыблемой - свежеиспеченные родители пока не дали имя сыну. Обычно члены королевской семьи называют детей в честь предков. Но ребенку Меган могут дать и более современное имя.