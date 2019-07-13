Принца Гарри высмеяли в Сети за поношенные ботинки



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Принц Гарри и Меган Маркл

Поклонники заметили, что герцог Сассекский появился на крестинах сына в старой обуви

6 июля состоялись крестины сына принца Гарри и Меган Маркл – малыша Арчи. На официальных снимках все внимание к себе привлекала Меган Маркл, так как она снова облачилась в белое платье. А вот принц Гарри облачился в светло-серый костюм, белую рубашку и галстук. Поклонники также обратили внимание, что он надел с нарядом черные носки, что не совсем сочеталось с образом и потрепанные коричневые ботинки.

Старая обувь рыжеволосого принца стала поводом для насмешек. Пользователи Twitter обратили на это особое внимание и даже стали шутить, что герцог Сассекский экономит, чтобы жена могла больше денег тратить на себя. «Посмотрите на туфли принца Гарри. Давайте обсудим», «У Гарри вообще есть другая пара ботинок? Слишком скромно для крестин первенца», «Ведь это просто вторые такие же костюм и замшевые туфли, как те, что он надевал, представляя сына миру?», «Черные носки с коричневыми скучными туфлями. Какого черта», — высказались пользователи.

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