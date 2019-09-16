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    Жизнь

    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы

    • Розсилка
    Принцесса Диана - Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принцесса Диана

    Принцесса Диана утверждала, что Уильяма затравили приятели из-за ее фото топлес

    Авторитетный журналист, возглавляющий издательство Conde Nast, выпустил мемуары «Глянцевые годы». Среди многочисленных звездных друзей Колриджа была принцесса Диана. Николас вспомнил грандиозный скандал, который произошел с Леди Ди в 1996 году. Папарацци запечатлели ее без лифчика, когда она загорала на балконе отеля в Испании.

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    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы
    Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы

    Через несколько дней они обедали с Колриджем в Лондоне. Диана пожаловалась, что больше всех в этой ситуации пострадал принц Уильям. Диана безумно любила своих детей и старалась ничем их не расстраивать. У старшего сына как раз был переходный возраст. Фотографии с голой грудью мамы больно ударили по самолюбию 14-летнего Уильяма.

    Леди Ди рассказала Николасу, что одногруппники затравили ее сына, который тогда учился в Итонском колледже. Как только снимки появились в прессе, он в расстроенных чувствах позвонил Диане. «Он был так возмущен. Говорит, его дразнят ребята. Считают, что у меня слишком маленькая грудь», – поделилась Диана.

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    Принц Уильям
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