Принца Уильяма затравили из-за маленькой груди принцессы Дианы



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Принцесса Диана

Принцесса Диана утверждала, что Уильяма затравили приятели из-за ее фото топлес

Авторитетный журналист, возглавляющий издательство Conde Nast, выпустил мемуары «Глянцевые годы». Среди многочисленных звездных друзей Колриджа была принцесса Диана. Николас вспомнил грандиозный скандал, который произошел с Леди Ди в 1996 году. Папарацци запечатлели ее без лифчика, когда она загорала на балконе отеля в Испании.

Через несколько дней они обедали с Колриджем в Лондоне. Диана пожаловалась, что больше всех в этой ситуации пострадал принц Уильям. Диана безумно любила своих детей и старалась ничем их не расстраивать. У старшего сына как раз был переходный возраст. Фотографии с голой грудью мамы больно ударили по самолюбию 14-летнего Уильяма.

Леди Ди рассказала Николасу, что одногруппники затравили ее сына, который тогда учился в Итонском колледже. Как только снимки появились в прессе, он в расстроенных чувствах позвонил Диане. «Он был так возмущен. Говорит, его дразнят ребята. Считают, что у меня слишком маленькая грудь», – поделилась Диана.

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